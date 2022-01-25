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25 января 22, 10:21
Байден обсудил агрессию РФ с лидерами Европы и НАТО
Джо Байден
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Президент США Джо Байден обсудил российскую агрессию против Украины с европейскими лидерами и НАТО

Президент США Джо Байден провел защищенный видеозвонок с европейскими лидерами, чтобы подтвердить свою "постоянную обеспокоенность" по поводу наращивания российской военной мощи у границ Украины. Об этом сообщает пресс-служба Белого дома.

Байден и европейские лидеры выразили поддержку суверенитету и территориальной целостности Украины, обсудили свои совместные усилия по сдерживанию дальнейшей российской агрессии, включая подготовку к наложению на Россию "масштабных и серьезных" экономических санкций.

Участники "встречи" подтвердили стремление урегулировать ситуацию путем дипломатии и обсудили недавние контакты с Россией в различных форматах.

Также обсуждались вопросы укрепления безопасности на восточном фланге НАТО. Они договорились продолжать тесные консультации с трансатлантическими союзниками и партнерами.

В защищенном видеозвонке приняли участие глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен, председатель Евросовета Шарль Мишель, президент Франции Эмманюэль Макрон, канцлер Германии Олаф Шольц, премьер-министр Италии Марио Драги, генсек НАТО Йенс Столтенберг, президент Польши Анджей Дуда и премьер-министр Великобритании Борис Джонсон.

10-13 января 2022 года на переговорах с США, НАТО и в ОБСЕ Россия получила отказ на ее требование не брать Украину в НАТО. 

В Белом доме заявили, что РФ ищет повод для вторжения в Украину и для этого может сама атаковать боевиков на Донбассе "под чужим флагом".
liga.net
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