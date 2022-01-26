COVID-19: ЕС объявил о новых правилах для туристов

Власти Евросоюза вводят новые правила для путешественников во время пандемии COVID-19. Теперь их права будут зависеть от их индивидуального санитарного статуса, а не от того, в каком регионе они живут. Об этом сообщается на сайте Совета ЕС во вторник, 25 января.

Согласно новой утвержденной рекомендации, меры по борьбе с COVID-19 должны применяться с учетом статуса человека, а не ситуации на региональном уровне, за исключением районов, где коронавирус циркулирует на очень высоком уровне.

"Это означает, что статус вакцинации, тестирования или выздоровления путешественника от COVID-19, подтвержденный действительным цифровым сертификатом ЕС о COVID-19, должен быть ключевым определяющим фактором", – говорится в пресс-релизе.





Такой подход будет примяться к передвижению людей по территории ЕС и к поездкам граждан за его пределы и обратно.





Рекомендация странам-членам союза вступит в силу 1 февраля 2022 года, в тот же день, что и подзаконный акт, вносящий поправки в положение о цифровых сертификатах COVID-19.





Лица, не имеющие цифрового сертификата ЕС на COVID, могут быть обязаны пройти тест до прибытия или не позднее, чем через 24 часа после прибытия.





В свою очередь Европейский центр профилактики и контроля заболеваний (ECDC) продолжит публиковать карты регионов государств-членов с указанием потенциального риска заражения по "системе светофора" (зеленый, оранжевый, красный, темно-красный).





Государства ЕС должны принимать меры в отношении поездок в темно-красные районы и обратно. Они должны сдерживать несущественные поездки и требовать от лиц, прибывающих из этих районов, у которых нет сертификата о вакцинации или выздоровлении, пройти тест до отъезда и пройти карантин по прибытии.





Ранее директор ВОЗ в Европе Ханс Клюге заявил, что штамм Омикрон перевел пандемию COVID-19 в новую фазу. Он допустил, что после вспышки инфицирования в Европе наступит глобальный иммунитет.



