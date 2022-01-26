СМИ узнали о требовании ФРГ по санкциям против РФ

Германия требует исключить энергетический сектор из возможных санкций против России в случае вторжения в Украину, пишет Bloomberg.

По данным издания, пока союзники работают над комплексным набором мер, каждая страна пытается оградить свою экономику от потенциально значительных "побочных эффектов".





Отмечается, что Германия обеспокоена тем, что поставки энергоносителей могут оказаться под угрозой.





При этом, такое "исключение" из санкций не будет предотвращать возможные меры против газопровода Северный поток-2.





Bloomberg сообщает, что аналогичных взглядов придерживаются и другие крупные западноевропейские страны.





Ранее СМИ сообщали, что США готовят новые санкции против России. Санкции будут введены в случае эскалации со стороны России и коснутся сырьевого и оружейного экспорта. Также США готовы ограничить экспорт высоких технологий в Россию.



