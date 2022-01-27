Погода:
Киев сегодня
Киев
Донецк
Одесса
Львов
Харьков
Санкт-Петербург
Москва
Сегодня Завтра
Валюта:
НБУ
НБУ Межбанк Наличные
EUR
26.18
USD
23.49
RUB
0.37
EUR
32.47
USD
28.80
RUB
0.36
EUR
29.22
USD
26.07
RUB
0.46
Новости
Мир
26 января 22, 19:34
США озвучили темы-табу в переговорах с Россией
США, Россия
0
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • Текущий рейтинг
0/5 (0 голосов)
США не намерены обсуждать с Россией вопросы о членстве стран в НАТО, о выводе вооружений из Европы и возвращение "часов" к 1997 году.

Заместитель госсекретаря США Венди Шерман на переговорах по гарантиям безопасности с Россией озвучила вопросы, по которым США не готовы идти на компромисс. О чем именно идет речь она рассказала в среду, 26 января, в ходе дискуссии YES.

"Я четко сказала россиянам: вы не имеете права решать членство в НАТО. Это не ваше решение. Это зависит от членов НАТО. Нет, вы не можете решать, что все наступательное оружие покинет Европу. Нет, вы не можете сказать, что мы возвращаем часы к 1997 году, и что все страны, которые присоединились к НАТО с тех пор, должны выйти (из Альянса). Нет, этого не случится", - рассказала Шерман.

Она также выделила вопросы, по которым США готовы договариваться с Россией.

"Но если вы хотите поговорить о реальных общих вопросах безопасности: контроль за вооружением, деконфликтность, прозрачность, пути, как мы можем укрепить общую безопасность - мы за то, чтобы иметь такие дискуссии", - сказала она. 

По данным СМИ, США сегодня передадут России ответ на предложения по гарантиям безопасности, которые обсуждались 10 января в Женеве. 

Отметим, заместитель Лаврова Александр Грушко ранее заявил, что РФ уже получила некоторые устные ответы от Запада, а теперь ждет письменные.
Korrespondent
Ещё по теме:
Украина и США согласовали сдерживание агрессии РФ
Постпред Украины о заседании ОБСЕ
В ЕС перечислили принципы безопасности на фоне агрессии РФ
ЕС, НАТО, США и ОБСЕ впервые совместно обсудили агрессию РФ
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • Текущий рейтинг
Читаемые за сутки
Читаемые за неделю
Комментарии (0)
Войти через:
Последние новости
Столтенберг назвал условия НАТО, переданные РФ
noimageПереговоры продолжатся в Берлине. Ермак об итогах Нормандии
noimageВ Госдепе назвали сроки "нападения" РФ на Украину
noimageСМИ узнали о требовании ФРГ по санкциям против РФ
Лента новостей