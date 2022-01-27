США озвучили темы-табу в переговорах с Россией

Заместитель госсекретаря США Венди Шерман на переговорах по гарантиям безопасности с Россией озвучила вопросы, по которым США не готовы идти на компромисс. О чем именно идет речь она рассказала в среду, 26 января, в ходе дискуссии YES.

"Я четко сказала россиянам: вы не имеете права решать членство в НАТО. Это не ваше решение. Это зависит от членов НАТО. Нет, вы не можете решать, что все наступательное оружие покинет Европу. Нет, вы не можете сказать, что мы возвращаем часы к 1997 году, и что все страны, которые присоединились к НАТО с тех пор, должны выйти (из Альянса). Нет, этого не случится", - рассказала Шерман.

Она также выделила вопросы, по которым США готовы договариваться с Россией.

"Но если вы хотите поговорить о реальных общих вопросах безопасности: контроль за вооружением, деконфликтность, прозрачность, пути, как мы можем укрепить общую безопасность - мы за то, чтобы иметь такие дискуссии", - сказала она.

По данным СМИ, США сегодня передадут России ответ на предложения по гарантиям безопасности, которые обсуждались 10 января в Женеве.

Отметим, заместитель Лаврова Александр Грушко ранее заявил, что РФ уже получила некоторые устные ответы от Запада, а теперь ждет письменные.