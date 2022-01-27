В Госдепе назвали сроки "нападения" РФ на Украину

В Госдепартаменте "видят признаки" того, что Россия может напасть на Украину "сейчас или в середине февраля". Об этом в среду, 26 января, заявила замгоссекретаря США Венди Шерман.

"Я не знаю, принял ли он (президент РФ Владимир Путин - ред.) окончательное решение, но мы, конечно, видим все признаки того, что он собирается использовать военную силу когда-то, возможно, сейчас или в середине февраля. Мы знаем, что начинают Олимпийские игры, будет церемония открытия 4 февраля, и Путин будет присутствовать там. Си Цзиньпин, наверное, просил, чтобы в это время не было нападения на Украину", – сказала она в ходе онлайн-дискуссии Ялтинской Европейской Стратегии.





Шерман добавила, что Россия нарастила группировку на границе с Украиной.





"Я не знаю, что в голове президента Путина. Есть только один человек, который знает это, и это президент Путин. Я подозреваю, что даже люди, окружающие его, не знают, что он в конце концов сделает. Я думаю, они знают планы организации готовности военных, планы использования военных, но я подозреваю, что президент имеет в уме также другие планы", - указала дипломат.





Напомним, союзники по НАТО приводят свои вооруженные силы в состояние боеготовности и направляют дополнительные корабли и истребители в места дислокации альянса в Восточной Европе из-за угрозы российского вторжения в Украину.