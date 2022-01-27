Переговоры продолжатся в Берлине. Ермак об итогах Нормандии

Сегодня, 26 января, в Париже прошла встреча советников лидеров Украины, Франции, Германии и России в нормандском формате.

Украинскую делегацию возглавлял глава Офиса президента Андрей Ермак, французскую – советник президента Эммануэль Бонн. От Германии на встречу приехал советник канцлера Йенс Плетнер, от России - замглавы администрации президента РФ Дмитрий Козак.

Советники лидеров нормандской четверки собрались, чтобы обсудить угрозу нового вторжения России в Украину и выполнение Минских договоренностей.

Ермак на брифинге по итогам встречи назвал позитивным сигналом сам факт ее проведения.

"Произошла непростая содержательная встреча, такой аудит выполнения минских соглашений и договоренностей лидеров нормандского формата от 2019 года", – сказал глава ОП.

Было согласовано коммюнике. "Я считаю, что главным является поддержка всех участников нормандского формата устойчивого режима прекращения огня без каких-либо условий", – сказал Ермак.

По его словам, стороны открыто задекларировали, что существует много разногласий по трактовке минских соглашений, но есть желание работать над этими разногласиями.

Следующая встреча, по словам Ермака, пройдет через две недели в Берлине.

Также стороны поддержали тезис о том, что работа в подгруппах ТКГ должна продолжаться, и это, по словам Ермака, очень важно.

"Важно, что сегодняшнее коммюнике — первое, которое удалось согласовать, начиная с декабря 2019 года", – сказал глава ОП.

"Украина как всегда готова к переговорам, встречам, потому что для нашей команды цель прекращения войны, возврата наших территорий, а сегодня это и снятие напряженности, которая есть, деэскалация вокруг украинских границ – это приоритет", – сказал Ермак

Он также упомянул о сообщениях, согласно которым в Париже якобы должны были обсуждать прямые переговоры Украины с боевиками. "Вы видите, что мы им (тем, кто распространял эту информацию, – ред.) не даем никаких шансов, потому что приехали сюда отстаивать украинские интересы. Все эти силы продолжают делать все, что сорвать переговоры. Но позиция нашей команды принципиальна, и она не зависит от мнения этих сил", – сказал Ермак.

По его словам, вопрос сосредоточения российских войск у границ Украины на встрече детально не обсуждался.

"Все стороны сегодня сделали выводы для того, чтобы через две недели прийти с какими-то новыми предложениями. Мы четко понимаем, с какими разногласиями мы должны работать, поэтому я думаю, что все заинтересованы в том, чтобы через две недели у нас произошла продуктивная дискуссия, и мы достигли каких-то результатов", - сказал Ермак.

На вопрос, почему встреча продолжалась так долго, он ответил, что было много вопросов.

Последняя встреча лидеров нормандского формата состоялась в декабре 2019 года, в ней участвовал президент Владимир Зеленский. Следующий саммит был запланирован на 2020 год, но не состоялся из-за саботажа России. Последующие встречи проходили на уровне советников и представителей лидеров четверки - в очном формате в 2020 году, а затем через видеоконференции.





17 января 2022-го глава МИД Германии Бербок заявила, что попытается "снова вдохнуть жизнь в нормандский процесс".





24 января Ермак заявил, что Украина надеется на проактивную позицию Германии и Франции на встрече политических советников лидеров стран нормандского формата.





Ермак опроверг распространенную в СМИ информацию, что на встрече в Париже якобы может обсуждаться дата переговоров Украины с боевиками о "статусе Донбасса".