Столтенберг назвал условия НАТО, переданные РФ

НАТО передала России ответ по "гарантиям безопасности" - письменный ответ передали послу РФ в Бельгии, где находится штаб-квартира Альянса. Об этом сообщает The Guardian в среду, 26 января.

"НАТО передала свои предложения России сегодня днем, параллельно с Соединенными Штатами", - сказал официальный представитель НАТО.

В свою очередь генсек НАТО Йенс Столтенберг подтвердил, что Альянс передал России ответ на "гарантии".

"НАТО подготовила свой ответ России. Мы сделали это параллельно с США. Мы должны продолжать диалог по линии Москва-Брюссель. Мы готовы выслушать вопросы, которые беспокоят Россию и вести диалог основываясь на принципах европейской безопасности", - сказал Столтенберг.

Генсек также назвал вопросы, которые НАТО готово обсуждать с Россией:

- снижение угроз в киберпространстве;