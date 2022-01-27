Столтенберг назвал условия НАТО, переданные РФ

НАТО передала России ответ по "гарантиям безопасности" - письменный ответ передали послу РФ в Бельгии, где находится штаб-квартира Альянса. Об этом сообщает The Guardian в среду, 26 января.
"НАТО передала свои предложения России сегодня днем, параллельно с Соединенными Штатами", - сказал официальный представитель НАТО.
В свою очередь генсек НАТО Йенс Столтенберг подтвердил, что Альянс передал России ответ на "гарантии".
"НАТО подготовила свой ответ России. Мы сделали это параллельно с США. Мы должны продолжать диалог по линии Москва-Брюссель. Мы готовы выслушать вопросы, которые беспокоят Россию и вести диалог основываясь на принципах европейской безопасности", - сказал Столтенберг.
Генсек также назвал вопросы, которые НАТО готово обсуждать с Россией:- отвод ракет средней и меньшей дальности;
"Я считаю, что эти вопросы могут быть предметом обсуждения, которое будет выгодным для всех нас", - подчеркнул Столтенберг, добавив, что письменный ответ РФ согласован со всеми союзниками по НАТО.
Напомним, что США ответили РФ по "гарантиям безопасности". Американский посол прибыл в МИД РФ, чтобы передать Москве письменные ответы на российские предложения по "гарантиям безопасности".