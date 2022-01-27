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26 января 22, 23:24
Столтенберг назвал условия НАТО, переданные РФ
Столтенберг
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НАТО готова обсуждать с Россией отвод ракет средней и меньшей дальности, снижение угроз в киберпространстве, а также угроз от космического оружия.

НАТО передала России ответ по "гарантиям безопасности" - письменный ответ передали послу РФ в Бельгии, где находится штаб-квартира Альянса. Об этом сообщает The Guardian в среду, 26 января.

"НАТО передала свои предложения России сегодня днем, параллельно с Соединенными Штатами", - сказал официальный представитель НАТО.

В свою очередь генсек НАТО Йенс Столтенберг подтвердил, что Альянс передал России ответ на "гарантии".

"НАТО подготовила свой ответ России. Мы сделали это параллельно с США. Мы должны продолжать диалог по линии Москва-Брюссель. Мы готовы выслушать вопросы, которые беспокоят Россию и вести диалог основываясь на принципах европейской безопасности", - сказал Столтенберг.

Генсек также назвал вопросы, которые НАТО готово обсуждать с Россией:

- отвод ракет средней и меньшей дальности; 
- снижение угроз в киберпространстве; 
- снижение угроз, исходящих от космического оружия.

"Я считаю, что эти вопросы могут быть предметом обсуждения, которое будет выгодным для всех нас", - подчеркнул Столтенберг, добавив, что письменный ответ РФ согласован со всеми союзниками по НАТО.

Напомним, что США ответили РФ по "гарантиям безопасности". Американский посол прибыл в МИД РФ, чтобы передать Москве письменные ответы на российские предложения по "гарантиям безопасности".
Korrespondent
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