Євросоюз привітав відповідь американців на вимоги РФ

Відповідь США на російські вимоги гарантій безпеки - привітали в Європейському Союзі. А НАТО передав власні письмові пропозиції Москві. За словами генерального секретаря Альянсу Єнса Столтенберга, у документі зазначені три сфери, де можливий поступ у відносинах з Федерацією. Перша - стосується двосторонніх відносин Союзу та Росії, друга - прозорість та контроль озброєнь. Та, найголовніше - українське питання і європейська безпека.

Єнс Столтенберг, Генеральний секретар НАТО:

Напруга зростає. Росія продовжує своє військове нарощування. Ми бачимо також більше військ не лише в Україні, а й навколо неї. Ми ще раз закликаємо Росію до негайної деескалації ситуації. НАТО твердо вірить, що напруженість і розбіжності потрібно вирішувати за допомогою діалогу та дипломатії.

Дмитро Кулеба, міністр закордонних справ України:

Партнери відповіли Росії твердою, консолідованою позицією. Незалежність і територіальна цілісність України, як і політика відкритих дверей НАТО ніколи не були, не є, не будуть предметом торгу як цього хоче Росія.

Столтенберг назвал условия НАТО, переданные РФ

