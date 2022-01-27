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27 января 22, 10:45
Євросоюз привітав відповідь американців на вимоги РФ
США, Россия
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НАТО передав власні письмові пропозиції Москві.

Відповідь США на російські вимоги гарантій безпеки - привітали в Європейському Союзі. А НАТО передав власні письмові пропозиції Москві. За словами генерального секретаря Альянсу Єнса Столтенберга, у документі зазначені три сфери, де можливий поступ у відносинах з Федерацією. Перша - стосується двосторонніх відносин Союзу та Росії, друга - прозорість та контроль озброєнь. Та, найголовніше - українське питання і європейська безпека.

Єнс Столтенберг, Генеральний секретар НАТО:

Напруга зростає. Росія продовжує своє військове нарощування. Ми бачимо також більше військ не лише в Україні, а й навколо неї. Ми ще раз закликаємо Росію до негайної деескалації ситуації. НАТО твердо вірить, що напруженість і розбіжності потрібно вирішувати за допомогою діалогу та дипломатії.

Дмитро Кулеба, міністр закордонних справ України:

Партнери відповіли Росії твердою, консолідованою позицією. Незалежність і територіальна цілісність України, як і політика відкритих дверей НАТО ніколи не були, не є, не будуть предметом торгу як цього хоче Росія.

Столтенберг назвал условия НАТОпереданные РФ

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