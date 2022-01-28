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28 января 22, 10:19
США призвали Китай повлиять на Россию
Виктория Нуланд
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У Китая особые отношения с РФ, поэтому США просят Пекин повлиять на Путина на фоне угрозы вторжения России в Украину, заявили Нуланд и Прайс

США призывают Китай повлиять на Россию, чтобы та пошла на дипломатию на фоне угрозы нового вторжения в Украину. Об этом заявила на брифинге замгоссекретаря США Виктория Нуланд.

Один из репортеров попросил ее прокомментировать в контексте Украины недавний разговор главы Госдепа США Энтони Блинкена и министра иностранных дел Китая Ван И.

"Наши послания Пекину были очень четкими. Мы призываем Пекин использовать свое влияние на Москву, чтобы побудить к дипломатии, потому что, если возникнет конфликт в Украине, это тоже не пойдет на пользу Китаю", – ответила Нуланд.

Она отметила, что новая волна агрессии в Украине будет иметь значительное влияние на мировую экономику, в частности в сфере энергетики. "И всем нам будет труднее вернуться к тому, что мы должны делать", – добавила Нуланд.

Спикер Госдепа Нед Прайс также отметил, что отношения Китая с Россией отличаются от отношений РФ с США и многими другими странами мира.

"У КНР действительно есть отношения, которые позволили бы ей использовать свое влияние, как мы надеемся, конструктивным образом", – объяснил он.

10-13 января 2022 года на переговорах с США, НАТО и в ОБСЕ Россия получила отказ на ее требование не брать Украину в НАТО. 

После этого в Белом доме заявили, что РФ ищет повод для вторжения в Украину и вторжение может произойти в любой момент. 

Россия заверяет, что не планирует нападать на Украину. 26 января США и НАТО передали России письменный ответ на ее ультиматум.
liga.net
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