США призвали Китай повлиять на Россию

США призывают Китай повлиять на Россию, чтобы та пошла на дипломатию на фоне угрозы нового вторжения в Украину. Об этом заявила на брифинге замгоссекретаря США Виктория Нуланд.

Один из репортеров попросил ее прокомментировать в контексте Украины недавний разговор главы Госдепа США Энтони Блинкена и министра иностранных дел Китая Ван И.

"Наши послания Пекину были очень четкими. Мы призываем Пекин использовать свое влияние на Москву, чтобы побудить к дипломатии, потому что, если возникнет конфликт в Украине, это тоже не пойдет на пользу Китаю", – ответила Нуланд.

Она отметила, что новая волна агрессии в Украине будет иметь значительное влияние на мировую экономику, в частности в сфере энергетики. "И всем нам будет труднее вернуться к тому, что мы должны делать", – добавила Нуланд.

Спикер Госдепа Нед Прайс также отметил, что отношения Китая с Россией отличаются от отношений РФ с США и многими другими странами мира.

"У КНР действительно есть отношения, которые позволили бы ей использовать свое влияние, как мы надеемся, конструктивным образом", – объяснил он.





После этого в Белом доме заявили, что РФ ищет повод для вторжения в Украину и вторжение может произойти в любой момент.





Россия заверяет, что не планирует нападать на Украину. 26 января США и НАТО передали России письменный ответ на ее ультиматум.

