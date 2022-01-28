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28 января 22, 16:00
Путин и Макрон обсудили Украину и безопасность
Путин и Макрон
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Путин заявил Макрону, что США и НАТО в ответах России проигнорировали вопрос о принципе неделимости безопасности.

Президент России Владмир Путин обсудил в пятницу, 28 января, с президентмо Франции Эммануэлем Макроном переговоры по гарантиям безопасности и ситуацию вокруг Украины, сообщили в Кремле. 

Так, Путин сообщил Макрону, что США и НАТО в ответах по предложениям РФ проигнорировали вопрос о принципе неделимости безопасности.

"Вместе с тем обращено внимание, что в американском и натовском ответах так и не были учтены такие принципиальные озабоченности России, как недопущение расширения НАТО, отказ от размещения ударных систем вооружений вблизи российских границ, а также возврат военного потенциала и инфраструктуры блока в Европе на позиции 1997 года, когда был подписан Основополагающий акт Россия-НАТО. Проигнорирован и ключевой вопрос – как США и их союзники намерены следовать зафиксированному в базовых документах ОБСЕ и Россия-НАТО принципу неделимости безопасности, предусматривающему, что никто не должен укреплять свою безопасность за счёт безопасности других стран", - говорится в сообщении.

В ходе обсуждения украинской тематики Путин акцентировал важность выполнения положений минского Комплекса мер и других договоренностей, "прежде всего по налаживанию прямого диалога с Донецком и Луганском и правовому оформлению особого статуса Донбасса".

"С учетом итогов состоявшейся в Париже 26 января встречи политических советников лидеров стран нормандской четверки подтверждён настрой на дальнейшую работу России и Франции в данном формате", - отметили в Кремле.

Отмечается, что главы государств рассмотрели положение дел вокруг Совместного всеобъемлющего плана действий по иранской ядерной программе. Обсуждены некоторые практические аспекты двустороннего сотрудничества, в том числе в сфере атомной энергетики.
Korrespondent
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