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28 января 22, 16:01
Германия высылает дипломата РФ за шпионаж – СМИ
Германия
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Дипломат связан с делом россиянина Ильнура Н., которого также подозревают в шпионаже на территории ФРГ в пользу России.
Дипломат связан с делом россиянина Ильнура Н., которого также подозревают в шпионаже на территории ФРГ в пользу России.

Правительство Германии приняло решение выслать из страны российского дипломата по подозрению в шпионаже. Об этом сообщил немецкий журнал Spiegel в пятницу, 28 января.

Указано, что речь идет о сотруднике консульства РФ в Мюнхене, по информации издания, его объявили персоной нон грата. Он аккредитован как дипломат, но в действительности является сотрудником российской Службы внешней разведки.

Именно этот мужчина связан с делом россиянина Ильнура Н., которого также подозревают в шпионаже на территории ФРГ в пользу России. Следствие вышло на него в ходе расследования.

Накануне Генпрокуратура Германии сообщила, что обвинила в шпионаже Ильнура Н., российского гражданина, работавшего научным сотрудником одной из научно-технических кафедр университета в Баварии.

Предполагается, что самое позднее в сентябре 2019 российская внешняя разведка установила с обвиняемым контакт, вследствие чего тот согласился заниматься шпионажем. В частности, спецслужбы из России интересовались европейской ракетой-носителем Ariane и исследовательскими разработками Ильнура Н.

Ранее в Германии задержали охранника британского посольства по подозрению в шпионаже в пользу России. По данным СМИ, при обыске у него нашли много российской символики, книг, а также шеврон Беркута.
Korrespondent
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