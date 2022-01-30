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30 января 22, 09:53
Путин недооценил последствия вторжения в Украину – WP
Путин
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В разведке США считают, что Путин недооценил, как дорого может обойтись вторжение в Украину, президента России могут дезинформировать его же советники, пишет WP

Разведка США предполагает, что президент России Владимир Путин недооценил последствия возможного нового вторжения в Украину. Об этом пишет The Washington Post со ссылкой на своих источники.

Проинформированные официальные лица заявили журналистам, что по оценкам разведки США, Путин недооценил, насколько дорого может обойтись вторжение в Украину. Это касается как потерь жизней россиян, так и разрушительного воздействия санкций на экономику РФ.

Аналитики американской разведки также пришли к выводу, что Путина дезинформируют его же советники, которые, вероятно, не хотят ему рассказывать обо всех последствиях военных действий.

Американский чиновник, специализирующийся на делах России, назвал "чрезвычайно амбициозной" и "безумной" идею вторжения в Украину и даже временной ее оккупации.

Он отметил, что Украина – большая страна, а уроки истории должны научить Путина: даже в случае успешной военной операции ему предстоит столкнуться с еще большим количеством проблем.

Напомним, 10-13 января 2022 года на переговорах с США, НАТО и в ОБСЕ Россия получила отказ на ее требование не брать Украину в НАТО. 

После этого в Белом доме заявили, что РФ ищет повод для вторжения в Украину и нападение может произойти в любой момент.

Россия заверяет, что не планирует нападать на Украину. Запад грозит РФ жесткими санкциями в случае вторжения. 

26 января США и НАТО передали России письменный ответ на ее ультиматум. Россия позитива в ответе не увидела.
liga.net
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