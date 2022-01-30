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30 января 22, 10:01
Трюдо из-за протестов в Оттаве покинул столичную резиденцию
Конвой Свободы
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Местонахождения канадского премьера не раскрывается по соображениям безопасности. В столице тем временем собрались тысячи недовольных COVID-ограничениями.

Премьер-министр Канады Джастин Трюдо вместе с семьей по соображениям безопасности покинул свою резиденцию в Оттаве и переехал в секретное место. Об этом в субботу, 29 января, сообщил телеканал CBC.

Отмечается, что такое решение было принято на фоне масштабных протестов против коронавирусных ограничений, инициированной канадскими дальнобойщиками.

Офис премьер-министра заявил, что не будет комментировать местонахождение Трюдо по соображениям безопасности.

В субботу после недельной езды по Канаде тысячи человек прибыли в канадскую столицу в колоннах дальнобойщиков.

Движение назвали Конвоем Свободы. Он был вызван мандатом вакцинации для дальнобойщиков, пересекающих границу США и Канады, реализованным либеральным правительством Трюдо в начале этого месяца.

Власти ожидают, что число дальнобойщиков, прибывающих в Оттаву на выходных увеличится до 10 тысяч человек.

Напомним, ранее в Брюсселе водометом разогнали коронаскептиков. Бельгийская полиция применила водомет и слезоточивый газ в Брюсселе, чтобы разогнать демонстрантов, выступавших против прививок от COVID-19 и других ограничений.
Korrespondent
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