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30 января 22, 14:41
Олигархам Путина будет негде спрятаться от санкций - Трасс
Трасс
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Олигархи Путина не спрячутся от санкций в случае вторжения России в Украину, заявила Трасс.

Близким к президенту России Владимиру Путину олигархам будет негде спрятаться от британских санкций в случае нового вторжения РФ в Украину, не исключается конфискация их имущества в Великобритании. Об этом заявила Sky News британский министр иностранных дел Лиз Трасс.

По ее словам, не допустить вторжения – приоритет №1, и в ближайшую неделю будет представлено улучшенное законодательство о санкциях. Оно позволит Лондону нацеливаться на большее количество российских интересов, которые имеют непосредственное отношение к Кремлю.

"Любая компания, представляющая интерес для Кремля и режима в России, может стать мишенью… Так что путинским олигархам или российским компаниям, занимающимся поддержкой российского государства, негде будет спрятаться", – сказала она.

Ожидается, что жесткий пакет санкций представят в британском парламенте в понедельник. Трасс не исключает, что он может включать конфискацию собственности российских олигархов в Великобритании.

"Ничего не исключается. Мы не будем вдаваться в подробности, кого именно и как мы будем атаковать санкциями", – сказала она.

Трасс также отметила, что Великобритания тесно сотрудничает над жестким пакетом санкций с США и Евросоюзом, чтобы сделать ситуацию для России "очень, очень сложной".

В частности она заявила, что российско-немецкий газопровод Северный поток-2 должен быть остановлен в случае вторжения РФ.

"Мы не можем отдавать предпочтение краткосрочным экономическим интересам в ущерб долгосрочному выживанию свободы и демократии в Европе… Это трудное решение, которое мы все должны принять", – добавила Трасс.

Британия может поставить Украине дополнительное вооружение в придачу к 2000 противотанковых гранатометов, которые были поставлены на прошлой неделе. Премьер Британии Борис Джонсон предупредил, что вторжение России в Украину, если оно произойдет, будет очень кровопролитным и может превратиться в "новую Чечню" для РФ. The Guardian сообщал, что на следующей неделе Джонсон посетит Украину и проведет переговоры с Путиным на фоне опасений из-за возможности нового российского вторжения.
liga.net
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