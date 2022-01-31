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31 января 22, 10:49
ЕС готовится к сокращению или остановке поставок газа из РФ
Жозеп Боррель
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ЕС готов к провалу дипломатии, будет работать с США, Катаром, Азербайджаном, если Россия сократит или остановит поставки газа в Европу, заявил Боррель

Европейский союз готовится к возможному сокращению или остановке поставок газа из России в случае, если в ситуации вокруг Украины дипломатия потерпит неудачу. Об этом написал в своем блоге глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель.

По его словам, Россия продолжает "подогревать атмосферу напряженности в Европе", вместо того чтобы способствовать деэскалации.

ЕС "готов к ситуации, если дипломатия потерпит неудачу, и рассматривает все варианты", отметил Боррель.

"Это включает в себя повышение нашей устойчивости, в том числе путем работы с такими партнерами, как США, Катар и Азербайджан, по вопросу поставок газа в случае, если Россия решит сократить или остановить поставки", – заявил он.

В этом же блоге Боррель предупредил: санкции, которые готовит ЕС на случай эскалации российской агрессии против Украины, не позволят РФ реализовать ее стратегические амбиции.

США заверяют, что российско-немецкий газопровод Северный поток-2 не запустят, если РФ снова вторгнется в Украину. 

Также США ведут переговоры с крупнейшими производителями газа во всем мире, чтобы понять их возможности, готовность временно увеличить добычу и выделить эти объемы для Европы. 

Австралия уже объявила о готовности увеличить экспорт газа в Европу.

В акватории стран ЕС резко стало больше танкеров со сжиженным природным газом.
liga.net
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