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31 января 22, 17:23
В Европе самая напряженная ситуация со времен Второй мировой
Збигнев Рау
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В Европе самая напряженная ситуация со времен Второй мировой, сказал глава МИД Польши Збигнев Рау

Сегодняшняя политическая ситуация в Европе – самая напряженная со времен Второй мировой войны, сказал министр иностранных дел Польши Збигнев Рау во время визита в Эстонию. Об этом сообщает PAP.

О необходимости сохранять единство в рамках НАТО перед лицом военной угрозы со стороны России Рау заявил на совместной пресс-конференции в Таллинне с главой МИД Эстонии Евой-Марией Лийметс по итогам переговоров между ними. 

"НАТО является фундаментальной опорой трансатлантической безопасности", – подчеркнул он.

Рау также отметил, что при сохранении нынешних тенденций концентрация российских войск в Беларуси, которая вызывает опасения у восточных членов НАТО, будет нарастать и дальше.

Сегодня глава польского Бюро нацбезопасности Павел Солох заявил, что Польша предоставит Украине оружие для защиты от российской агрессии. 

Напомним, 22 января СМИ сообщили, что Германия не дала Эстонии разрешения на поставку Украине оружия немецкого производства.


США разрешили Литве, Латвии и Эстонии поставлять американское оружие в Украину. Страны Балтии поставят Украине в частности ракеты Stinger и Javelin.

Сами США начали поставку Украине дополнительного летального оружия и передадут вертолеты Ми-17. 

17 января Великобритания начала поставки в Украину противотанковых гранатометов NLAW. В Украину прибыл британский спецназ, который обучает военных уничтожать танки из NLAW. Лондон может увеличить поставки оружия.

  О готовности поставлять Украине оружие заявили Нидерланды и Чехия.
liga.net
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