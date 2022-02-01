Союз Украины с Британией и Польшей. Что известно?

Новый военно-политический альянс с участием Великобритании, Украины и Польши может появиться уже на этой неделе, пишут СМИ. Так называемый тройственный союз создается для противодействию угрозам со стороны России. Корреспондент.net рассказывает подробности.Концепция "глобальной Британии"
В Украину на этой неделе приедут премьер-министр Великобритании Борис Джонсон и глава правительства Польши Матеуш Моравецкий, сообщил украинский министр иностранных дел Дмитрий Кулеба. Дату он не объявил, но, как ожидается, Джонсон и Моравецкий приедут 1 февраля.
По данным Европейской правды и BBC News Україна, британский и польский лидеры во время визита в Киев планируют объявить о создании нового формата сотрудничества с Украиной.
О новом альянсе, который прозвали тройственным союзом, пока нет официальных подробностей. Впервые о нем заявила министр иностранных дел Британии Лиз Трасс. Из ее слов можно предположить, что новый формат обсуждался в ходе визита президента Владимира Зеленского в Лондон в декабре прошлого года.
"Мы укрепляем наше двустороннее партнерство после переговоров на высоком уровне в Лондоне в декабре - и мы развиваем новые трехсторонние связи с Польшей и Украиной", - сказала она.
Вскоре министерство иностранных дел Польши на своей странице в Twitter опубликовало похожее сообщение: "Польша, Украина и Великобритания укрепляют сотрудничество перед лицом угроз безопасности в Центральной и Восточной Европе".
В это же время независимая некоммерческая организация Совет по геостратегии, которая работает в Британии, опубликовала геополитическую карту, на которой сформирована ось между Лондоном, Варшавой и Киевом, а в качестве "враждебных территорий" обозначены Россия и Беларусь.
Speaking at the @LowyInstitute today, #UK Foreign Secretary @trussliz outlined the formation of a new ‘Trilateral’ between the UK, #Poland and #Ukraine. What does this new group look like? And what is its geostrategic purpose? We depict it here in this helpful geopolitical #map! pic.twitter.com/A0HB0jQxvn— Council on Geostrategy (@ConGeostrategy) January 21, 2022
По данным BBC News Україна, стороны финализируют детали сделки. Сначала планировали, что договоренность будет объявлена 31 января во время визита в Украину Лиз Трасс. Но ситуация изменилась, отмечает издание.
Главными задачами регионального альянса должно стать как противодействие российской угрозе, так и совместная работа ради будущего европейской безопасности, отмечает издание.
Посол Украины в Великобритании Вадим Пристайко в разговоре с BBC News Україна сказал, что это "не совсем НАТО на троих". "Но это действительно попытка найти друзей, партнеров и помощь в этот критический момент", - заявил посол.
Он напомнил, что именно Британия становится все более серьезным союзником Украины: это и соглашение о стратегическом партнерстве, и договоренности на два миллиарда долларов, и поставки противотанкового оружия, строительство кораблей и морских баз.
Источники издания в дипломатических кругах говорят, что новый трехсторонний формат должен стать частью более широкой стратегии Украины по созданию малых альянсов: Люблинский треугольник (Украина-Польша-Литва), Ассоциированное трио (Украина, Грузия, Молдова) и Квадриг (Украина-Турция).
Мотивы Британии Пристайко объясняет тем, что после выхода из Евросоюза Лондон взял на вооружение концепцию "глобальной Британии".
"Они видят свой интерес, им нужен такой друг, как Украина. Типичная аналогия - это серьезные отношения между Польшей и Британией. Украина в глазах британцев - это мощное государство на другой стороне европейского континента", - заявил посол.
Эксперт Александр Краев также говорит, что создание такого союза является частью стратегии Британии по возобновлению влияния в мире и регионе после Brexit.
"Конечно, это политические амбиции Британии", - говорит эксперт и отмечается, что у всех трех стран "есть вопросы" и некоторые претензии к руководству Евросоюза.
В НАТО далеко не все страны готовы решительно противодействовать российской угрозе, поэтому Британия продолжает тактику малых альянсов для более эффективной работы в Восточной Европе, добавил он.
"Отдельно Польша объявила о готовности поддерживать оснащением и оружием Украину, Британия уже это делает. Если будет синергия двух стран, то поставки оружия Киеву будут более эффективными, будут возможны политические договоренности на трехстороннем уровне", - добавил эксперт.
Заместитель директора совета внешней политики Украинская призма Сергей Герасимчук объясняет, какую выгоду из альянса получает Польша.
"Это ставит их в один ряд с британцами, усиливает в рамках ЕС и демонстрирует, что Польша привлекает Британию к выполнению задач безопасности, в которых есть интерес всего ЕС", - считает Герасимчук.
Также, несмотря на сложные исторические споры с Украиной, Польша заинтересована в украинской безопасности. "Украина им нужна, чтобы не было большой границы с РФ", - считает Герасимчук.
Он прогнозирует, что Польша будет помогать Украине всем - оружием, ресурсами и оборудованием - кроме непосредственной отправки своих военных.
"В целом в этом альянсе поляки косвенно представляют ЕС, который тоже определенным образом становится актером безопасности", - добавил Герасимчук.
Эксперты прогнозируют, что привлечение Лондона в региональный альянс - только первый шаг к усилению Британии в регионе.
"В альянс могут привлекать больше стран восточного фланга. Для Британии в долгосрочной перспективе это будет позиционирование себя как основного спонсора защиты восточного фланга НАТО, это новая геополитическая позиция", - отмечает Краев.
Как показал опрос социологической компании Рейтинг, украинцы положительно оценивают идею "тройственного союза": 61 процент опрошенных - "за", 21 процент - "против". Опрос проводился среди 2,5 тысячи респондентов с 21 по 23 января 2022 года.
Опрос о союзе Украины, Британии и Польши