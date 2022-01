Союз Украины с Британией и Польшей. Что известно?

Новый военно-политический альянс с участием Великобритании, Украины и Польши может появиться уже на этой неделе, пишут СМИ. Так называемый тройственный союз создается для противодействию угрозам со стороны России. Корреспондент.net рассказывает подробности.

В Украину на этой неделе приедут премьер-министр Великобритании Борис Джонсон и глава правительства Польши Матеуш Моравецкий, сообщил украинский министр иностранных дел Дмитрий Кулеба. Дату он не объявил, но, как ожидается, Джонсон и Моравецкий приедут 1 февраля.

По данным Европейской правды и BBC News Україна, британский и польский лидеры во время визита в Киев планируют объявить о создании нового формата сотрудничества с Украиной.

О новом альянсе, который прозвали тройственным союзом, пока нет официальных подробностей. Впервые о нем заявила министр иностранных дел Британии Лиз Трасс. Из ее слов можно предположить, что новый формат обсуждался в ходе визита президента Владимира Зеленского в Лондон в декабре прошлого года.

"Мы укрепляем наше двустороннее партнерство после переговоров на высоком уровне в Лондоне в декабре - и мы развиваем новые трехсторонние связи с Польшей и Украиной", - сказала она.

Вскоре министерство иностранных дел Польши на своей странице в Twitter опубликовало похожее сообщение: "Польша, Украина и Великобритания укрепляют сотрудничество перед лицом угроз безопасности в Центральной и Восточной Европе".

В это же время независимая некоммерческая организация Совет по геостратегии, которая работает в Британии, опубликовала геополитическую карту, на которой сформирована ось между Лондоном, Варшавой и Киевом, а в качестве "враждебных территорий" обозначены Россия и Беларусь.

По данным BBC News Україна, стороны финализируют детали сделки. Сначала планировали, что договоренность будет объявлена ​​31 января во время визита в Украину Лиз Трасс. Но ситуация изменилась, отмечает издание.

Главными задачами регионального альянса должно стать как противодействие российской угрозе, так и совместная работа ради будущего европейской безопасности, отмечает издание.

Посол Украины в Великобритании Вадим Пристайко в разговоре с BBC News Україна сказал, что это "не совсем НАТО на троих". "Но это действительно попытка найти друзей, партнеров и помощь в этот критический момент", - заявил посол.

Он напомнил, что именно Британия становится все более серьезным союзником Украины: это и соглашение о стратегическом партнерстве, и договоренности на два миллиарда долларов, и поставки противотанкового оружия, строительство кораблей и морских баз.

Источники издания в дипломатических кругах говорят, что новый трехсторонний формат должен стать частью более широкой стратегии Украины по созданию малых альянсов: Люблинский треугольник (Украина-Польша-Литва), Ассоциированное трио (Украина, Грузия, Молдова) и Квадриг (Украина-Турция).

Мотивы Британии Пристайко объясняет тем, что после выхода из Евросоюза Лондон взял на вооружение концепцию "глобальной Британии".

"Они видят свой интерес, им нужен такой друг, как Украина. Типичная аналогия - это серьезные отношения между Польшей и Британией. Украина в глазах британцев - это мощное государство на другой стороне европейского континента", - заявил посол.

Эксперт Александр Краев также говорит, что создание такого союза является частью стратегии Британии по возобновлению влияния в мире и регионе после Brexit.

"Конечно, это политические амбиции Британии", - говорит эксперт и отмечается, что у всех трех стран "есть вопросы" и некоторые претензии к руководству Евросоюза.

В НАТО далеко не все страны готовы решительно противодействовать российской угрозе, поэтому Британия продолжает тактику малых альянсов для более эффективной работы в Восточной Европе, добавил он.

"Отдельно Польша объявила о готовности поддерживать оснащением и оружием Украину, Британия уже это делает. Если будет синергия двух стран, то поставки оружия Киеву будут более эффективными, будут возможны политические договоренности на трехстороннем уровне", - добавил эксперт.

Заместитель директора совета внешней политики Украинская призма Сергей Герасимчук объясняет, какую выгоду из альянса получает Польша.

"Это ставит их в один ряд с британцами, усиливает в рамках ЕС и демонстрирует, что Польша привлекает Британию к выполнению задач безопасности, в которых есть интерес всего ЕС", - считает Герасимчук.

Также, несмотря на сложные исторические споры с Украиной, Польша заинтересована в украинской безопасности. "Украина им нужна, чтобы не было большой границы с РФ", - считает Герасимчук.

Он прогнозирует, что Польша будет помогать Украине всем - оружием, ресурсами и оборудованием - кроме непосредственной отправки своих военных.

"В целом в этом альянсе поляки косвенно представляют ЕС, который тоже определенным образом становится актером безопасности", - добавил Герасимчук.

Эксперты прогнозируют, что привлечение Лондона в региональный альянс - только первый шаг к усилению Британии в регионе.

"В альянс могут привлекать больше стран восточного фланга. Для Британии в долгосрочной перспективе это будет позиционирование себя как основного спонсора защиты восточного фланга НАТО, это новая геополитическая позиция", - отмечает Краев.

Как показал опрос социологической компании Рейтинг, украинцы положительно оценивают идею "тройственного союза": 61 процент опрошенных - "за", 21 процент - "против". Опрос проводился среди 2,5 тысячи респондентов с 21 по 23 января 2022 года.

Джонсон призывает Путина "отойти от края пропасти"





На 31 января, перед поездкой в Киев, Джонсон запланировал звонок президенту России Владимиру Путину. На момент выхода материала представитель британского премьера заявил, что звонок может быть перенесен на 1 февраля. "Собирается позвонить как только сможет", - заявил он.





Накануне Джонсон рассказал о цели звонка. Он намерен попросить Путина не допустить катастрофы из-за эскалации ситуации вокруг Украины.





"Что я скажу президенту Путину, так это то, что я думаю, что нам всем действительно нужно отойти от края пропасти, и я думаю, что России нужно отойти от края пропасти", - сказал он.





Последствия вторжения России в соседнее государство будут катастрофическими для всего мира, предупредил британский премьер. Украинцы дадут отпор любой агрессии, убежден Джонсон. Сопротивление будет "отчаянным и кровавым", добавил он.





Глава британского правительства 25 января заявил, что готов поговорить с Путиным о ситуации в Украине и призовет Москву "отступить и действовать дипломатично, чтобы избежать кровопролития в Европе".





В прошлый раз Путин и Джонсон беседовали в декабре прошлого года. Тогда британский премьер предупредил, что Россия, если нападет на Украину, совершит ошибку, которая будет иметь серьезные последствия.





Российский президент в ответ заявил, что страны НАТО "осваивают" украинскую территорию, что создает, по его словам, прямую угрозу безопасности России.





В воскресенье Лиз Трасс пригрозила санкциями против российских олигархов и связанных с Кремлем компаний в случае агрессии против Украины, допустив конфискацию имущества. Об этом подробно в материале Потрясение для мира.





Глава британской дипломатии добавила, что отправка британских солдат в Украину в случае войны очень маловероятна, но Великобритания помогает украинцам оружием и инструкторами, которые уже обучили около 20 тысяч украинских военных.





"Украинцы будут сражаться... Путин увязнет в этой трясине", - заявила Трасс, отметив, что предпринимаются все возможное, чтобы дипломатическим путем убедить президента России воздержаться от вторжения.





Министр иностранных дел также сообщила, что намерена на этой неделе посетить Украину и Россию. "С нетерпением ожидаю поездку в Украину на следующей неделе, чтобы поддержать", - написала она на своей странице в Twitter.





29 января газета Daily Telegraph опубликовала статью Лиз Трасс, в которой она пишет, что российская кампания против Украины подрывает фундаментальные основы европейской безопасности, и поэтому Британия должна противостоять "явной и реальной угрозе", исходящей от России.





Накануне Джонсон сказал, что британская армия может удвоить свой контингент в странах Восточной Европы. В частности, Британия может увеличить число военных в Эстонии с 900 до 1,8 тысячи.





Кроме того, Лондон планирует предоставить странам Балтии вертолеты Apache и направить в Восточную Европу военные корабли и истребители. Окончательное решение будет принято на переговорах с НАТО в Брюсселе, которые пройдут на этой неделе.