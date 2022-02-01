Премьер Канады заболел коронавирусом на фоне протестов

Премьер-министр Канады Джастин Трюдо заболел коронавирусом. Ему пришлось самоизолироваться. Об этом глава правительства сообщил в своем Twitter.

"Сегодня утром у меня был положительный результат на COVID-19. Я чувствую себя хорошо, и на этой неделе я продолжу работать удаленно, соблюдая правила общественного здравоохранения", - написал в соцсети Трюдо.

Он также призвал всех сделать прививку против коронавируса и ревакцинацию.

Напомним, до этого Трюдо уходил на самоизоляцию в июне прошлого года после саммитов G7, НАТО и Канада-ЕС.

Читайте также: Трюдо из-за протестов в Оттаве покинул столичную резиденцию



Также сообщалось, что "антивакцинаторы" забросали Трюдо камнями. Рабочим на заводе не понравилось, что премьер-министр назвал выступающих против вакцинации "маргинальными элементами", которые не верят в науку.

