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1 февраля 22, 16:09
В Китае отмечают лунный Новый год
лунный Новый год
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Жители Китая верят, что красный цвет приносит мир и согласие в дом. Также повсюду устанавливают изображения символа года - Тигра.
В Китае сегодня, 1 февраля, отмечают лунный Новый год, жители страны украшают свои дома и улицы в красный цвет. Об этом говорится в сюжете ТСН.

В Китае верят, что красный цвет приносит мир и согласие в дом. Также повсюду устанавливают изображения символа года - Тигра.

Китайские астронавты украсили станцию, на одном из изображений нарисован китайский иероглиф "Фу", символизирующий счастье.

Лунный Новый год начинается в день второго новолуния после дня зимнего солнцестояния. В 2022 году лунный Новый год начался 1 февраля. Символом года стал Черный или Синий Тигр.

Ранее сообщалось, что лунный Новый год с давних времен является большим праздником в КНР и других странах Восточной Азии.
Korrespondent
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