В Китае отмечают лунный Новый год

В Китае сегодня, 1 февраля, отмечают лунный Новый год, жители страны украшают свои дома и улицы в красный цвет. Об этом говорится в сюжете ТСН.





В Китае верят, что красный цвет приносит мир и согласие в дом. Также повсюду устанавливают изображения символа года - Тигра.





Китайские астронавты украсили станцию, на одном из изображений нарисован китайский иероглиф "Фу", символизирующий счастье.





Лунный Новый год начинается в день второго новолуния после дня зимнего солнцестояния. В 2022 году лунный Новый год начался 1 февраля. Символом года стал Черный или Синий Тигр.





Ранее сообщалось, что лунный Новый год с давних времен является большим праздником в КНР и других странах Восточной Азии.