В Европу прилетит глава Пентагона

США хотят укрепить восточный фланг НАТО, заявил на брифинге спикер Госдепа Нед Прайс. Глава Пентагона США Ллойд Остин прилетит в Европу на встречу с союзниками по НАТО на фоне угрозы новой волны российской агрессии против Украины, сообщила в Twitter журналистка Голоса Америки Карла Бабб.

"На ваш первый вопрос, не пора ли усилить восточный фланг НАТО – ответ: однозначно пора", – сказал Прайс.

По его словам, Пентагон уже приказал тысячам американским военным быть в состоянии повышенной готовности, если их призовет на службу Севроатлантический совет.

Он также отметил, что США сотрудничают с партнерами по НАТО, в частности на восточном фланге, чтобы быть готовыми на случай новой волны агрессии России против Украины. Как пример он привел быстрое разрешение США странам Балтии на поставки американского оружия Украине.

Бабб же написала, что спикер Пентагона Джон Кирби сообщил ей – визит Остина в Европу и встреча с союзниками по НАТО произойдут на фоне напряженности с Россией вокруг Украины.

Остин поучаствует в заседании министров обороны стран НАТО, которое генсек Альянса Йенс Столтенберг собирает на 16-17 февраля, добавила журналистка.



