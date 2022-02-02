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2 февраля 22, 16:12
The Guardian объяснила позицию Джонсона по Украине
Борис Джонсон
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Борис Джонсон рассчитывает отстоять политическую релевантность Великобритании на международной арене.

Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон решил оказать помощь Украине в ситуации с угрозой полномасштабного вторжения РФ, чтобы отстоять дипломатический вес Британии. Об этом сказано в материале The Guardian в среду, 2 февраля.

"Великобритания ушла из Афганистана под давлением США и осуществила вывод войск настолько хаотично, что это стоило Доминику Раабу поста министра иностранных дел. Aukus был в значительной степени американо-австралийской сделкой, даже если в будущем Великобритания потенциально будет играть ведущую роль в Индо-Тихоокеанском регионе", - заявил автор материала Патрик Винтур.

Кроме того, Борис Джонсон старается отвлечь британцев от своих промахов премьер-министра, в частности, пристыдить прессу за "тривиальную одержимость" скандалом с вечеринкой в карантин.

Также Джонсон хочет, чтобы Британия стала ключевым партнером США в Европе.

"Для Великобритании в этом есть большая выгода. Если она правильно разыграет свои карты, то сможет вновь зарекомендовать себя как бесспорный союзник США номер один. Джонсон не прочь напомнить Вашингтону о надежности Великобритании, отчитав бывших соперников по ЕС, Францию ​​и Германию", - добавил журналист.

Тем не менее журналист отмечает, что в отношении Британии и России есть одна проблема: вялое отношение Британии к российским олигархам, базирующимся в Великобритании.

"Ни одна из мер (против российских олигархов - ред.), объявленных на этой неделе Министерством иностранных дел, не будет реализована, если только не произойдет вторжение, так что основная проблема остается нетронутой. Поскольку Джо Байден сделал борьбу с коррупцией одной из своих главных тем, было неизбежно, что Вашингтон потеряет терпение из-за лени Великобритании", - резюмировал Винтур.

Напомним, что ранее президент Украины Владимир Зеленский и Джонсон обсудили санкции против РФ. На встрече украинского и британского лидеров обсуждался комплекс шагов по сдерживанию России.

Также сообщалось, что Зеленский и Джонсон посетили Софийский собор. Премьер-министр Великобритании прослушал рассказ об истории Софии Киевской и сделал запись в книге посетителей.
Korrespondent
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