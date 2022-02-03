Погода:
Киев сегодня
Киев
Донецк
Одесса
Львов
Харьков
Санкт-Петербург
Москва
Сегодня Завтра
Валюта:
НБУ
НБУ Межбанк Наличные
EUR
26.18
USD
23.49
RUB
0.37
EUR
32.08
USD
28.33
RUB
0.37
EUR
29.22
USD
26.07
RUB
0.46
Новости
Мир
2 февраля 22, 21:00
Джонсон и Путин провели телефонный разговор
Джонсон
0
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • Текущий рейтинг
0/5 (0 голосов)
Путин снова возложил ответственность на Украину за выполнение минских договоренностей, а также рассказывал о "гарантиях безопасности" РФ.

Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон провел телефонные переговоры с президентом РФ Владимиром Путиным. Об этом сообщает пресс-служба Кремля в среду, 2 февраля.

Путин снова возложил ответственность на Украину за выполнение минских договоренностей, а также рассказывал о "гарантиях безопасности" РФ. Он утверждает, якобы политика открытых дверей НАТО противоречит "основополагающему принципу неделимости безопасности".

В свою очередь Джонсон подчеркнул, что любое вторжение РФ в Украину будет трагическим просчетом.

"Премьер-министр выразил глубокую обеспокоенность нынешней враждебной активностью России на границе с Украиной", - сказал представитель офиса Джонсона, сообщает Reuters.

"Он подчеркнул необходимость найти путь вперед, который уважал бы как территориальную целостность Украины, так и право на самооборону", - добавил представитель Джонсона.

"Лидеры согласились с тем, что обострение не отвечает ничьим интересам. Премьер-министр подчеркнул важность диалога и дипломатии, а также необходимость включения Украины в переговоры", - сказано в заявлении по итогам переговоров.

Напомним, что ранее президент Украины Владимир Зеленский и Джонсон обсудили санкции против РФ. На встрече украинского и британского лидеров обсуждался комплекс шагов по сдерживанию России.

Также сообщалось, что Зеленский и Джонсон посетили Софийский собор. Премьер-министр Великобритании прослушал рассказ об истории Софии Киевской и сделал запись в книге посетителей.
Korrespondent
Ещё по теме:
У Путина отреагировали на переговоры США и России в Женеве
Замглавы МИД Польши: Путин понимает только язык санкций
Эрдоган рассчитывает провести встречу Путина и Зеленского
РФ хочет привести к власти в Украине пророссийского лидера
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • Текущий рейтинг
Читаемые за сутки
Читаемые за неделю
Комментарии (0)
Войти через:
Последние новости
The Guardian объяснила позицию Джонсона по Украине
noimageВ Европу прилетит глава Пентагона
Лента новостей