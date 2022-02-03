Джонсон и Путин провели телефонный разговор

Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон провел телефонные переговоры с президентом РФ Владимиром Путиным. Об этом сообщает пресс-служба Кремля в среду, 2 февраля.

Путин снова возложил ответственность на Украину за выполнение минских договоренностей, а также рассказывал о "гарантиях безопасности" РФ. Он утверждает, якобы политика открытых дверей НАТО противоречит "основополагающему принципу неделимости безопасности".

В свою очередь Джонсон подчеркнул, что любое вторжение РФ в Украину будет трагическим просчетом.

"Премьер-министр выразил глубокую обеспокоенность нынешней враждебной активностью России на границе с Украиной", - сказал представитель офиса Джонсона, сообщает Reuters.

"Он подчеркнул необходимость найти путь вперед, который уважал бы как территориальную целостность Украины, так и право на самооборону", - добавил представитель Джонсона.

"Лидеры согласились с тем, что обострение не отвечает ничьим интересам. Премьер-министр подчеркнул важность диалога и дипломатии, а также необходимость включения Украины в переговоры", - сказано в заявлении по итогам переговоров.

Напомним, что ранее президент Украины Владимир Зеленский и Джонсон обсудили санкции против РФ. На встрече украинского и британского лидеров обсуждался комплекс шагов по сдерживанию России.

Также сообщалось, что Зеленский и Джонсон посетили Софийский собор. Премьер-министр Великобритании прослушал рассказ об истории Софии Киевской и сделал запись в книге посетителей.