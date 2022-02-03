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3 февраля 22, 09:44
Байден и Макрон обсудили ситуацию вокруг Украины
Байден и Макрон
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Президенты договорились, что их команды будут продолжать проводить консультации с союзниками по НАТО и партнерами из ЕС по скоординированному и всеобъемлющему подходу к решению этих вопросов.

Президент США Джо Байден и французский лидер Эмманюэль Макрон в среду, 2 февраля, обсудили в телефонном режиме ситуацию вокруг Украины, а также дипломатическое взаимодействие с РФ и потенциальные санкции против Москвы. Об этом сообщила пресс-служба Белого дома.

"Президент Джо Байден поговорил сегодня с президентом Франции Эмманюэлем Макроном на тему продолжающегося наращивания Россией военных сил на границах с Украиной", - отмечается в тексте.

Отмечается, что стороны договорились, что их команды будут продолжать поддерживать тесный контакт, в том числе будут проводить консультации с союзниками по НАТО и партнерами из ЕС по скоординированному и всеобъемлющему подходу к решению этих вопросов.

Ранее сообщалось, что США приняли решение о переброске американских войск в Европу.

Также стало известно, что Макрон может встретиться с Путиным из-за Украины. Для поиска дипломатического решения кризиса Макрон готов отправиться в Москву, но только после переговоров с мировыми лидерами.
Korrespondent
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