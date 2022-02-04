Разведка США раскрыла план РФ по провокациям против Украины

У США есть доказательства того, что Россия разработала план, одобренный на высоком уровне в Москве, чтобы создать предлог для вторжения в Украину, ложно обвинив украинские силы в нападении, которое может привести к предполагаемым жертвам не только на востоке Украины, но и в России. Об этом сообщает Washington Post со ссылкой на четырех человек, знакомых с ситуацией.

По данным WP, детали плана были рассекречены американской разведкой и, как ожидается, будут раскрыты администрацией президента США Джо Байдена 3 февраля (из-за разницы в часовых поясах, по киевскому времени это может произойти утром 4 февраля).

Ранее Белый дом предупреждал, что власти РФ отправили оперативников на восток Украины, возможно, в рамках подготовки к диверсионным операциям.

Предполагаемая операция, которую США планируют разоблачить, будет включать в себя трансляцию для широкой аудитории изображений жертв среди гражданского населения на востоке Украины (и, возможно, в России), чтобы вызвать возмущение против украинского правительства и создать предлог для вторжения.

По словам одного американского чиновника, пока неясно, будут ли эти потери реальными или сфальсифицированными.

Как рассказали источники WP, план был разработан российскими спецслужбами и находится на завершающей стадии подготовки.

Сообщается, что этот план связан с другими заговорами РФ, которые были раскрыты западной разведкой, но в то же время может быть реализован самостоятельно.





Группа оперативников уже переброшена на Донбасс. "Они обучены ведению боевых действий в условиях города и работе со взрывными веществами для организации актов саботажа в российских военных частях", – сказали в Белом доме.

