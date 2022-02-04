Стало известно, кто может стать новым главарем ИГ

Новым главарем террористической группировки "Исламское государство" вместо уничтоженного США в Сирии Абу Ибрагима аль-Хашими аль-Курейши станет уроженец Ирака по фамилии аль-Исауи. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на телеканал Al Arabiya.

Ранее аль-Исауи был заместителем аль-Курейши. Больше о нем ничего не сообщается.

Напомним, что в четверг, 3 февраля, США объявили об уничтожении главаря ИГ в Сирии. "Минувшей ночью по моему приказанию Вооруженные силы США успешно провели контртеррористическую операцию на северо-западе Сирии с целью защиты американцев и наших союзников, а также укрепления безопасности в мире", - говорится в заявлении главы Белого дома Джо Байдена.

В Пентагоне отметили, что во время операции аль-Курейши взорвал взрывное устройство, убив себя и членов своей семьи.