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3 февраля 22, 22:10
Стало известно, кто может стать новым главарем ИГ
ИГ
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Новый глава "Исламского государства" был заместителем погибшего аль-Курейши. Он уроженец Ирака.

Новым главарем террористической группировки "Исламское государство" вместо уничтоженного США в Сирии Абу Ибрагима аль-Хашими аль-Курейши станет уроженец Ирака по фамилии аль-Исауи. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на телеканал Al Arabiya.

Ранее аль-Исауи был заместителем аль-Курейши. Больше о нем ничего не сообщается.

Напомним, что в четверг, 3 февраля, США объявили об уничтожении главаря ИГ в Сирии. "Минувшей ночью по моему приказанию Вооруженные силы США успешно провели контртеррористическую операцию на северо-западе Сирии с целью защиты американцев и наших союзников, а также укрепления безопасности в мире", - говорится в заявлении главы Белого дома Джо Байдена.

В Пентагоне отметили, что во время операции аль-Курейши взорвал взрывное устройство, убив себя и членов своей семьи.
Korrespondent
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