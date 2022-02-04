Операция года. США ликвидировали лидера ИГИЛ

США провели громкую военную операцию. Джо Байден сообщил, что американский спецназ ликвидировал Аль-Хашеми аль-Курейши, который с осени 2019 года был лидером Исламского государства. Предыдущего лидера ИГИЛ Абубакра аль-Багдади также убили американцы.

Как прошла операция

Всего в ходе рейда на город Атме в сирийском Идлибе на границе с Турцией, по первоначальным сообщениям, были убиты 13 человек. Спасатели из организации Белые каски объявили, что среди 13 убитых в результе рейда на дом на окраине Атме - шестеро детей и четыре женщины. По сведениям базирующегося в Лондоне Сирийского центра мониторинга за соблюдением прав человека, убиты четыре ребенка и три женщины.

По сообщениям с места событий, около полуночи по местному времени со среды на четверг в идлибском городе Атме рядом с турецкой границей сели несколько американских вертолетов. Спецназовцы через громкоговорители на арабском призвали женщин и детей покинуть опасную зону, после чего начался бой, который длился около двух часов.

По словам очевидцев, спецназовцы столкнулись с ожесточенным сопротивлением; по ним стреляли в том числе из гранатометов и крупнокалиберных пулеметов.

После того как стрельба стихла, вертолеты тут же улетели. Очевидец рейда сказал агентству Reuters, что видел на месте боя несколько тел и много крови.

Последствия

Местный корреспондент агентства Франс пресс после боя сходил в двухэтажный дом на окраине Атме, который, судя по всему, был целью рейда. По его словам, стены дома испещрены выбоинами от пуль, везде на стенах - пятна крови, на потолках - копоть, оконные рамы выбиты, часть крыши обвалилась.

Сирийский центр мониторинга отмечает, что этот рейд - самая серьезная операция американских военных на северо-западе Сирии с октября 2019 года, когда в этом районе был убит лидер Исламского государства Абубакр аль-Багдади.

EPA

Последний оплот сирийской оппозиции, провинцию Идлиб, в основном контролирует группировка Хайат Тахрир аш-Шам. До 2017 года она была филиалом Аль-Каиды и до сих пор враждует с Исламским государством.

Джихадисты-иностранцы, воевавшие в Сирии и собравшиеся в Идлибе, откололись от ХТГ и создали группировку Хуррас ад-Дин, которая теперь считается сирийским отделением Аль-Каиды.

ХТШ регулярно проводит рейды против Хуррас ад-Дина, а американцы время от времени ликвидируют - чаще всего ракетами с дронов - лидеров обеих группировок.