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3 февраля 22, 22:09
Операция года. США ликвидировали лидера ИГИЛ
операциия в Сирии
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Американский спецназ провел самую серьезную за последние два года операцию, президент США Джо Байден объявил, что убит лидер Исламского государства Абу Ибрагим аль-Хашеми аль-Курейши.

США провели громкую военную операцию. Джо Байден сообщил, что американский спецназ ликвидировал Аль-Хашеми аль-Курейши, который с осени 2019 года был лидером Исламского государства. Предыдущего лидера ИГИЛ Абубакра аль-Багдади также убили американцы.

Как прошла операция

Всего в ходе рейда на город Атме в сирийском Идлибе на границе с Турцией, по первоначальным сообщениям, были убиты 13 человек. Спасатели из организации Белые каски объявили, что среди 13 убитых в результе рейда на дом на окраине Атме - шестеро детей и четыре женщины. По сведениям базирующегося в Лондоне Сирийского центра мониторинга за соблюдением прав человека, убиты четыре ребенка и три женщины. 

По сообщениям с места событий, около полуночи по местному времени со среды на четверг в идлибском городе Атме рядом с турецкой границей сели несколько американских вертолетов. Спецназовцы через громкоговорители на арабском призвали женщин и детей покинуть опасную зону, после чего начался бой, который длился около двух часов. 

По словам очевидцев, спецназовцы столкнулись с ожесточенным сопротивлением; по ним стреляли в том числе из гранатометов и крупнокалиберных пулеметов. 

После того как стрельба стихла, вертолеты тут же улетели. Очевидец рейда сказал агентству Reuters, что видел на месте боя несколько тел и много крови. 

Последствия

Местный корреспондент агентства Франс пресс после боя сходил в двухэтажный дом на окраине Атме, который, судя по всему, был целью рейда. По его словам, стены дома испещрены выбоинами от пуль, везде на стенах - пятна крови, на потолках - копоть, оконные рамы выбиты, часть крыши обвалилась. 

Сирийский центр мониторинга отмечает, что этот рейд - самая серьезная операция американских военных на северо-западе Сирии с октября 2019 года, когда в этом районе был убит лидер Исламского государства Абубакр аль-Багдади. 

EPA

Последний оплот сирийской оппозиции, провинцию Идлиб, в основном контролирует группировка Хайат Тахрир аш-Шам. До 2017 года она была филиалом Аль-Каиды и до сих пор враждует с Исламским государством. 

Джихадисты-иностранцы, воевавшие в Сирии и собравшиеся в Идлибе, откололись от ХТГ и создали группировку Хуррас ад-Дин, которая теперь считается сирийским отделением Аль-Каиды. 

ХТШ регулярно проводит рейды против Хуррас ад-Дина, а американцы время от времени ликвидируют - чаще всего ракетами с дронов - лидеров обеих группировок.
Korrespondent
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