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4 февраля 22, 09:22
США и Словакия подписали военный договор
США и Словакия
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Соглашение позволит США расширить военное присутствие в Словакии путем модернизации двух военных аэродромов.
Соглашение позволит США расширить военное присутствие в Словакии путем модернизации двух военных аэродромов.

США и Словакия заключили соглашение о военном сотрудничестве. В Вашингтоне подписи под документом поставили госсекретарь США Энтони Блинкен, министр обороны Словакии Ярослав Надь и глава словацкого МИД Иван Корчок.

Этот договор позволит США расширить военное присутствие в Словакии, в частности, путем модернизации военных аэродромов Малацки-Кухиня и Слиач. Для вступления документа в силу требуется его ратификация словацким парламентом и утверждение президентом страны.

Заключение военного договора вызвало неоднозначную реакцию в Словакии, где прошли акции протеста. Критики заявляют, что он может привести к утрате суверенитета республики и нарушению силами США словацкого законодательства.

"Это соглашение основано на сотрудничестве и уважении", – заявил Блинкен на церемонии подписания, осудив распространение "дезинформации" о содержании сделки. – Оно было подготовлено Словакией совместно с США, в качестве полноправных и суверенных партнеров,  и в интересах обоих правительств оно представляет интересы народов обеих стран".

Глава Госдепа отметил, что США не будут создавать в Словакии свои постоянные военные базы или на постоянной основе размещать в стране американские войска.

По условиям договора, США профинансируют модернизацию двух военных аэродромов, которые останутся в собственности словацкого правительства, но которыми американские военные смогут бесплатно пользоваться.

Напомним, США начали переброску военных в Европу. Порядка двух тысяч военных вылетели из воинской части в Северной Каролине – их разместят в Польше и Германии. Еще около тысячи американских военных из Германии направят в Румынию.
Korrespondent
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