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4 февраля 22, 09:35
Вашингтон ввел визовые санкции против Беларуси
Госдеп
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В Госдепе напомнили о попытке насильно вернуть в Минск белорусскую олимпийскую спортсменку Кристину Тимановскую.

Госдепартамент США ввел визовые рестрикции против граждан Беларуси, которые за рубежом осуществляли деятельность, направленную против сограждан-диссидентов. Об этом говорится в заявлении главы Госдепа Энтони Блинкена, обнародованном в четверг, 3 февраля.

Так, новые ограничения запущены в рамках "Запрета Хашогги".

"Сегодняшние меры направлены против ряда граждан Беларуси за их причастность к серьезной деятельности, направленной против диссидентов, которая осуществлялась вне национальной юрисдикции", - указано в документе.

При этом в Госдепе напомнили о попытке насильно вернуть в Минск белорусскую олимпийскую спортсменку Кристину Тимановскую во время летних Олимпийских игр в Токио в прошлом году.

"Мы солидарны с госпожой Тимановской и всеми другими, кто столкнулся с попытками режима заставить замолчать несогласных", - отметили в ведомстве и призвали Александра Лукашенко "прекратить репрессии против представителей гражданского общества, независимых СМИ, политической оппозиции, спортсменов, студентов, юристов и других белорусов".

Имена лиц, которые попали в "черный" список США, не называются.

Санкционный механизм "Запрет Хашогги", о котором Госдеп объявил почти год назад, назван в память о журналисте газеты Washington Post Джамале Хашогги. Он был убит в октябре 2018 года в консульстве Саудовской Аравии в Стамбуле. По версии Национальной разведки США, операцию по убийству Хашогги одобрил лично саудовский кронпринц.

Напомним, накануне Эстония ввела дополнительные санкции против Беларуси, запретив транзит нефтепродуктов через свою территорию.
Korrespondent
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