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4 февраля 22, 12:49
Россия и Китай заключили новый газовый контракт
Си Цзиньпин,Путин
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Объем поставок российского газа в Китай увеличится на 10 млрд кубометров и достигнет 48 млрд.
Объем поставок российского газа в Китай увеличится на 10 млрд кубометров и достигнет 48 млрд.

Российский Газпром и Китайская национальная нефтегазовая корпорация (CNPC) подписали в пятницу, 4 февраля, контракт на поставку 10 млрд кубометров газа по "дальневосточному" маршруту. Об этом сообщает пресс-служба Газпрома.

"После выхода проекта на полную мощность объем поставок российского трубопроводного газа в Китай увеличится на 10 млрд куб. м и в совокупности достигнет 48 млрд куб. м в год (включая поставки по магистральному газопроводу Сила Сибири)", - сказано в сообщении.

Также было подписано соглашение между Роснефтью и CNPC о поставках 100 млн тонн нефти через Казахстан в течение 10 лет.

"Сырье будет перерабатываться на заводах на северо-западе Китая для удовлетворения нужд страны в нефтепродуктах", - сообщили в Роснефти.

Напомним, сегодня президент РФ Владимир Путин прибыл в Пекин. Он проводит встречу с председателем КНП Си Цзиньпином, а также примет участие в открытии зимней Олимпиады.
Korrespondent
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