Канада отправила в Украину самолет с военной помощью

В рамках недавно объявленной Канадой немедленной поддержки Украины и расширения операции UNIFIER из Канады вылетел самолет C-177 Globemaster с нелетальным военным оборудованием. Об этом сообщила пресс-служба Минобороны Канады.

На борту самолета – средства для индивидуальной защиты, перевозки грузов, а также оборудование для наблюдения и разведки. Это бронежилеты, металлоискатели, тепловизионные бинокли, лазерные дальномеры.

Груз сопровождают канадские военнослужащие, чтобы обучить ВСУ работать с отправленным оборудованием. Точные места и даты прибытия дополнительных инструкторов, выделенных в рамках продления и расширения UNIFIER, не разглашаются из соображений безопасности.

"Канада твердо поддерживает суверенитет, территориальную целостность и независимость Украины. Эта военная помощь поможет украинским силам защититься от российских угроз и военного наращивания в Украине и вокруг нее", – заявили в Минобороны Канады.

В ведомстве напомнили, что с 2015 года Канада предоставила Украине нелетальное военное оборудование на сумму более $23 млн и обучили около 33 000 украинских военных.