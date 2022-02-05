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5 февраля 22, 08:57
Канада отправила в Украину самолет с военной помощью
Канада
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Канада отправила в Украину самолет с военной помощью и военнослужащими, которые обучат ВСУ работать с полученным нелетальным оборудованием

В рамках недавно объявленной Канадой немедленной поддержки Украины и расширения операции UNIFIER из Канады вылетел самолет C-177 Globemaster с нелетальным военным оборудованием. Об этом сообщила пресс-служба Минобороны Канады.

На борту самолета – средства для индивидуальной защиты, перевозки грузов, а также оборудование для наблюдения и разведки. Это бронежилеты, металлоискатели, тепловизионные бинокли, лазерные дальномеры.

Груз сопровождают канадские военнослужащие, чтобы обучить ВСУ работать с отправленным оборудованием. Точные места и даты прибытия дополнительных инструкторов, выделенных в рамках продления и расширения UNIFIER, не разглашаются из соображений безопасности.

"Канада твердо поддерживает суверенитет, территориальную целостность и независимость Украины. Эта военная помощь поможет украинским силам защититься от российских угроз и военного наращивания в Украине и вокруг нее", – заявили в Минобороны Канады.

В ведомстве напомнили, что с 2015 года Канада предоставила Украине нелетальное военное оборудование на сумму более $23 млн и обучили около 33 000 украинских военных.

В конце января премьер-министр Джастин Трюдо заявил о расширении помощи Украине на фоне угрозы российского вторжения: Оттава решила увеличить число канадских инструкторов, предоставить нелетальное оборудование, разведданные и поддержку в борьбе с кибератаками. 2 февраля сообщилось, что Канада переместила около 30% своих военных инструкторов, в том числе инструкторов-снайперов, в западные регионы Украины.
liga.net
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