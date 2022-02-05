Президент Турции Эрдоган заразился Омикроном

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган сообщил, что они вместе с женой Эмине получили положительный результат теста на COVID-19. Об этом Эрдоган сообщил в Twitter.





"Мы продолжим нашу работу из дома. Мы с нетерпением ждем ваших молитв", - написал Эрдоган.





Президент Турции отметил, что они вместе с женой получили положительный результат теста после легких симптомов.





По его словам, у них с женой легкое течение болезни, вызванной штаммом Омикрон.





Ранее сообщалось, что президент Турции Реджеп Таип Эрдоган в четверг, 3 февраля, прибыл с визитом в Киев.









Также сообщалось, что глава Офиса президента Андрей Ермак 3 февраля заразился коронавирусом.