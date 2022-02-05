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5 февраля 22, 17:03
Президент Турции Эрдоган заразился Омикроном
Эрдоган
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Президент Турции отметил, что они вместе с женой получили положительный результат теста на COVID-19.
Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган сообщил, что они вместе с женой Эмине получили положительный результат теста на COVID-19. Об этом Эрдоган сообщил в Twitter.

"Мы продолжим нашу работу из дома. Мы с нетерпением ждем ваших молитв", - написал Эрдоган.

Президент Турции отметил, что они вместе с женой получили положительный результат теста после легких симптомов.

По его словам, у них с женой легкое течение болезни, вызванной штаммом Омикрон.

Ранее сообщалось, что президент Турции Реджеп Таип Эрдоган в четверг, 3 февраля, прибыл с визитом в Киев.


Также сообщалось, что глава Офиса президента Андрей Ермак 3 февраля заразился коронавирусом. 
Korrespondent
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