Си Цзиньпин встретился с президентом Польши

В воскресенье, 6 февраля, президент Китая Си Цзиньпин встретился в Пекине с польским президентом Анджеем Дудой, сообщает Associated Press.

Си Цзиньпин и Дуда обсуждали укрепление контактов КНР и Польши по "основным международным проблемам".





По словам лидера КНР, страны должны задействовать потенциал своих экономик, торговли и инвестиций, транспорта и логистики, высоких и новых технологий и вывести двустороннее практическое сотрудничество на новый уровень.





Си Цзиньпин также заявил о готовности КНР играть активную роль в создании крупного логистического центра в Польше и в превращении этой страны в ключевое связующее звено между Китаем и Европой.





Польша стала единственной страной ЕС, чей избранный лидер прибыл на зимнюю Олимпиаду в Пекин, несмотря на инициированный США дипломатический бойкот Игр.