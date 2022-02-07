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6 февраля 22, 20:34
Си Цзиньпин встретился с президентом Польши
Дуда приехал на Олимпиаду
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Си Цзиньпин и Анджей Дуда обсуждали укрепление контактов КНР и Польши по "основным международным проблемам".

В воскресенье, 6 февраля, президент Китая Си Цзиньпин встретился в Пекине с польским президентом Анджеем Дудой, сообщает Associated Press.

Си Цзиньпин и Дуда обсуждали укрепление контактов КНР и Польши по "основным международным проблемам".

По словам лидера КНР, страны должны задействовать потенциал своих экономик, торговли и инвестиций, транспорта и логистики, высоких и новых технологий и вывести двустороннее практическое сотрудничество на новый уровень.

Си Цзиньпин также заявил о готовности КНР играть активную роль в создании крупного логистического центра в Польше и в превращении этой страны в ключевое связующее звено между Китаем и Европой.

Польша стала единственной страной ЕС, чей избранный лидер прибыл на зимнюю Олимпиаду в Пекин, несмотря на инициированный США дипломатический бойкот Игр.
Korrespondent
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