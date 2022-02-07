В Польшу прибыли американские военные – фото

В Польшу прибывают дополнительные войска США для усиления восточного фланга НАТО. Солдаты 82-й воздушно-десантной дивизии приземлились на аэродроме в городе Жешув, передает пресс-служба Минобороны Польши.

"Мы последовательно укрепляем безопасность Польши и восточного фланга НАТО. Это наш союзнический ответ на нарастающий кризис, вызванный агрессивными действиями России", – заявил глава оборонного ведомства Мариуш Блащак.









По его словам, немедленное прибытие дополнительных сил США – лучший ответ на угрозы, стоящие перед восточным флангом НАТО. Это также доказывает, что к союзническим обязательствам относятся очень серьезно, и является лучшим подтверждением лозунга "Вместе сильнее", сказал министр на пресс-конференции 6 февраля.

Глава ведомства сообщил, что 1700 американских солдат будут действовать в юго-восточной части Польши, усилив сдерживание и оборону страны и всего Альянса на фоне агрессивных действий России и Беларуси.





Еще 300 солдат США будут размещены в Германии.









26 января США и НАТО передали России письменный ответ на ее ультиматум. В РФ позитива в этом не увидели.





2 февраля президент США Джо Байден одобрил развертывание 2000 дополнительных американских военных в Восточной Европе.

