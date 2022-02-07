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7 февраля 22, 10:01
В Польшу прибыли американские военные – фото
американские военные
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В Польшу прибыли американские военные 82-й воздушно-десантной дивизии.

В Польшу прибывают дополнительные войска США для усиления восточного фланга НАТО. Солдаты 82-й воздушно-десантной дивизии приземлились на аэродроме в городе Жешув, передает пресс-служба Минобороны Польши.

"Мы последовательно укрепляем безопасность Польши и восточного фланга НАТО. Это наш союзнический ответ на нарастающий кризис, вызванный агрессивными действиями России", – заявил глава оборонного ведомства Мариуш Блащак.



По его словам, немедленное прибытие дополнительных сил США – лучший ответ на угрозы, стоящие перед восточным флангом НАТО. Это также доказывает, что к союзническим обязательствам относятся очень серьезно, и является лучшим подтверждением лозунга "Вместе сильнее", сказал министр на пресс-конференции 6 февраля.

Глава ведомства сообщил, что 1700 американских солдат будут действовать в юго-восточной части Польши, усилив сдерживание и оборону страны и всего Альянса на фоне агрессивных действий России и Беларуси.


Еще 300 солдат США будут размещены в Германии.


На переговорах с США, НАТО и в ОБСЕ Россия получила отказ на ее требование не брать Украину в НАТО. США заявляли, что вторжение России в Украину может начаться в любой момент, в РФ это отрицают. 

26 января США и НАТО передали России письменный ответ на ее ультиматум. В РФ позитива в этом не увидели. 

2 февраля президент США Джо Байден одобрил развертывание 2000 дополнительных американских военных в Восточной Европе.
liga.net
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