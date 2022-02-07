Погода:
Киев сегодня
Киев
Донецк
Одесса
Львов
Харьков
Санкт-Петербург
Москва
Сегодня Завтра
Валюта:
НБУ
НБУ Межбанк Наличные
EUR
26.18
USD
23.49
RUB
0.37
EUR
31.98
USD
27.99
RUB
0.37
EUR
29.22
USD
26.07
RUB
0.46
Новости
Мир
7 февраля 22, 10:13
НАТО о строительстве газопровода между Испанией и Германией
газопровод
0
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • Текущий рейтинг
0/5 (0 голосов)
НАТО рассматривает строительство газопровода между Испанией и Германией, чтобы ослабить зависимость от российского газа, пишет La Vanguardia

В НАТО рассматривают возможность строительства газопровода между Испанией и Германией, чтобы снизить зависимость Центральной Европы от российского газа в ближайшие годы. Об этом сообщает испанская газета La Vanguardia, ссылаясь на источники в правительстве.

Речь идет о том, чтобы превратить Пиренейский полуостров в распределительную платформу, способную ослабить зависимость Германии и Центральной Европы от газа РФ.

Рассматривается вариант восстановления неудавшегося проекта Midcat. Это предложенный в 1950-х годах средиземноморский газовый коридор для доставки алжирского газа на заводы в бассейне Рейна. 

Источники газеты говорят, что "похороненный" проект могут пересмотреть и возобновить "в новом историческом контексте". Три года назад испанские и французские регулирующие органы решили, что газопровод не будет рентабельным на фоне быстрой замены газа альтернативными источниками энергии. Проект оценивался в 400 млн евро.

Ожидается, что реализация проекта может обеспечить прокачку как минимум 7 млрд кубометров газа в год.

США грозит РФ санкциями в случае вторжения, в том числе незапуском СП-2. Россия заверяет, что не планирует нападать на Украину. 

Представитель Госдепартамента США Нед Прайс заявил, что, если Россия так или иначе вторгнется на Украину, ситуация с запуском газопровода не сдвинется с места. 

Украина и Польша обратились к Германии с общим заявлением не запускать Северный поток-2. 
liga.net
Ещё по теме:
В Германии суд вынесет решение по делу СП-2
Новый газопровод в Германию приносит Москве больше власти
Кандидат в канцлеры Германии поддержал Севпоток-2
Северный поток-2 усилил влияние России на Европу
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • Текущий рейтинг
Читаемые за сутки
Читаемые за неделю
Комментарии (0)
Войти через:
Последние новости
Байден и Макрон снова обсудили Украину
noimageВ Польшу прибыли американские военные – фото
noimageПутин отказался приехать на конференцию по безопасности
noimageСи Цзиньпин встретился с президентом Польши
Лента новостей