Байден и Макрон снова обсудили Украину

Президент США Джо Байден снова позвонил Эммануэлю Макрону накануне визита президента Франции в Москву. Лидеры стран обсудили ситуацию вокргу границ Украины. Об этом сообщается на сайте Белого дома.

"Лидеры обсудили прилагаемые дипломатические усилия и усилия по сдерживанию в ответ на продолжающееся наращивание российских вооруженных сил на границе с Украиной, а также подтвердили поддержку суверенитета и территориальной целостности Украины. Они договорились, что их команды будут поддерживать связь и продолжать консультации с нашими союзниками и партнерами, в том числе с Украиной", - говорится в сообщении.

Это уже вторая телефонная беседа президентов США и Франции за неделю, предыдущая состоялась 2 февраля.

Макрон заявил, что его визит в Москву 7 февраля и активный диалог с Россией направлены на недопущение возможного вторжения в Украину.

Напомним, что после встречи с президентом РФ Владимиром Путиным Макрон встретится с президентом Украины Владимиром Зеленским 8 февраля.