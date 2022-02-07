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7 февраля 22, 10:15
Байден и Макрон снова обсудили Украину
Байден
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Телефонный разговор лидеров США и Франции состоялся накануне визита Макрона в Россию. Стороны вновь обсудили наращивание войск РФ у границ Украины.

Президент США Джо Байден снова позвонил Эммануэлю Макрону накануне визита президента Франции в Москву. Лидеры стран обсудили ситуацию вокргу границ Украины. Об этом сообщается на сайте Белого дома.

"Лидеры обсудили прилагаемые дипломатические усилия и усилия по сдерживанию в ответ на продолжающееся наращивание российских вооруженных сил на границе с Украиной, а также подтвердили поддержку суверенитета и территориальной целостности Украины. Они договорились, что их команды будут поддерживать связь и продолжать консультации с нашими союзниками и партнерами, в том числе с Украиной", - говорится в сообщении.

Это уже вторая телефонная беседа президентов США и Франции за неделю, предыдущая состоялась 2 февраля.

Макрон заявил, что его визит в Москву 7 февраля и активный диалог с Россией направлены на недопущение возможного вторжения в Украину. 

Напомним, что после встречи с президентом РФ Владимиром Путиным Макрон встретится с президентом Украины Владимиром Зеленским 8 февраля.
Korrespondent
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