Байден и Шольц обсудили сдерживание России

Президент США Джо Байден на встрече с канцлером Германии Олафом Шольцем подчеркнул, что страны "идут нога в ногу" в вопросе противостояния угрозе вторжения России в Украину. Об этом сообщает AFP в понедельник, 7 февраля.

"Мы работаем в ногу, чтобы и дальше сдерживать российскую агрессию в Европе, а также в ответ на вызовы со стороны Китая", - сказал Байден.

В свою очередь Шольц подчеркнул, что США и Германия являются ближайшими союзниками и интенсивно работают вместе. Он добавил, что одной из главных задач двух лидеров является борьба с российской агрессией против Украины.

"Мы близкие союзники, и мы действуем скоординировано и единым образом, когда дело доходит до реагирования на текущие кризисы", - отметил Шольц, снова подчеркнув, что Россия заплатит очень высокую цену, если нападет на Украину.

Ранее сообщалось, что 14 февраля Шольц посетит Киев, после чего отправится в Москву. Главной целью визитов немецкого канцлера является ситуация вокруг Украины.