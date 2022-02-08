Погода:
Киев сегодня
Киев
Донецк
Одесса
Львов
Харьков
Санкт-Петербург
Москва
Сегодня Завтра
Валюта:
НБУ
НБУ Межбанк Наличные
EUR
26.18
USD
23.49
RUB
0.37
EUR
32.03
USD
27.97
RUB
0.37
EUR
29.22
USD
26.07
RUB
0.46
Новости
Мир
8 февраля 22, 00:10
Байден и Шольц обсудили сдерживание России
Байден
0
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • Текущий рейтинг
0/5 (0 голосов)
Германия и США "идут нога в ногу", являются ближайшими союзниками и интенсивно работают вместе, заверили лидеры.

Президент США Джо Байден на встрече с канцлером Германии Олафом Шольцем подчеркнул, что страны "идут нога в ногу" в вопросе противостояния угрозе вторжения России в Украину. Об этом сообщает AFP в понедельник, 7 февраля.

"Мы работаем в ногу, чтобы и дальше сдерживать российскую агрессию в Европе, а также в ответ на вызовы со стороны Китая", - сказал Байден.

В свою очередь Шольц подчеркнул, что США и Германия являются ближайшими союзниками и интенсивно работают вместе. Он добавил, что одной из главных задач двух лидеров является борьба с российской агрессией против Украины.

"Мы близкие союзники, и мы действуем скоординировано и единым образом, когда дело доходит до реагирования на текущие кризисы", - отметил Шольц, снова подчеркнув, что Россия заплатит очень высокую цену, если нападет на Украину.

Ранее сообщалось, что 14 февраля Шольц посетит Киев, после чего отправится в Москву. Главной целью визитов немецкого канцлера является ситуация вокруг Украины.
Korrespondent
Ещё по теме:
Байден обсудил агрессию РФ с лидерами Европы и НАТО
ЕС готовится к сокращению или остановке поставок газа из РФ
В Европу прилетит глава Пентагона
The Guardian объяснила позицию Джонсона по Украине
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • Текущий рейтинг
Читаемые за сутки
Читаемые за неделю
Комментарии (0)
Войти через:
Последние новости
Путин и Макрон обсудили шаги реализации "Минска"
noimageБербок объяснила отмену встречи с Зеленским
noimageБайден и Макрон снова обсудили Украину
noimageНАТО о строительстве газопровода между Испанией и Германией
noimageВ Польшу прибыли американские военные – фото
Лента новостей