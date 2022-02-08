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8 февраля 22, 00:20
Путин и Макрон обсудили шаги реализации "Минска"
Путин и Макрон
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Президент РФ Владимир Путин и президент Франции Эммануэль Макрон
Российский и французский президенты провели пятичасовые переговоры, в ходе которых обсудили пути разрешения ситуации вокруг Украины.
Президенты России и Франции Владимир Путин и Эммануэль Макрон в ходе переговоров в понедельник, 7 февраля, подняли вопросы по гарантиям безопасности и ситуации вокруг Украины. Об этом информирует ТАСС.

Так, по итогам встречи российский лидер заявил, что политика "открытых дверей" НАТО является "вольной интерпретацией принципов Альянса со стороны США и ряда других стран" и что в военной стратегии блока Москва обозначена противником. При этом он назвал непонятным, на каких основаниях перемещения войск на территории РФ представляют как угрозу соседним странам.

Также Путин в очередной раз выразил опасения, что если Украина станет членом НАТО и нападет на российский Крым, то "случится конфликт РФ с Альянсом".

Далее российский президент обвинил власти Украины в стремлении "демонтировать" Минские договоренности и игнорировании "всех возможностей мирного восстановления территориальной целостности Украины путем диалога с Донбассом", и подчеркнул, что "альтернативы минским соглашениям просто нет".

Также Путин заявил, что его беспокоит "дискриминация русскоязычного населения в Украине, которая закрепляется законодательно".

"Что меня больше беспокоит, это то, что на законодательном уровне в Украине закрепляется дискриминация русскоязычного населения, которому отказано как в признании его коренным народом, собственно говоря, на его родной земле, так и в использовании родного языка", - сказал он.

Наконец, глава Кремля информировал, что ряд идей его собеседника относительно гарантий безопасности "вполне возможно" реализировать и что после визита Макрона в Киев они проведут телефонные переговоры.

В свою очередь президент Франции назвал беседу с Путиным "содержательной" и в то же время отметил, что Россия и Франция имеют разные взгляды на ряд вопросов: "Мы видим, что у вас очень сильная позиция, которая не всегда совпадает с европейской и западной позициями, это нужно подчеркнуть. У нас разные взгляды, нужно это понимать и принимать".

Макрон выразил готовность продолжать прилагать все усилия в рамках нормандского формата для долгосрочного урегулирования на Донбассе и отметил, что решение конфликта в Украине может быть только политическим - на основе "Минска". При этом он сказал, что Путин пообещал не поддерживать инициативу признать "Л/ДНР", поскольку это не соответствует минским соглашениям.

Французский лидер подчеркнул, что "ситуация вокруг Украины серьезная, и мы должны найти путь мира и стабильности в Европе, сейчас для этого еще есть время" и призвал избежать какой-либо эскалации, "ведь это ни в чьих интересах".

Также Макрон предложил разработать гарантии безопасности для ЕС, Украины, Грузии, Беларуси и России.

Наконец, он заверил, что выстраивал беседу с российским президентом, исходя из интересов Запада и прислушиваясь к опасениям РФ.

Напомним, в начале встречи с Путиным Макрон заявил, что рассчитывает дать на этих переговорах начало деэскалации ситуации вокруг Украины.

Источник: korrespondent.net
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