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9 февраля 22, 14:23
Саакашвили в грузинском суде спел гимн Украины
Саакашвили
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Бывший президент Грузии назвал все обвинения беспочвенными и обвинил прокуроров и суд в коррупции.
В Тбилиси бывший президент Грузии Михаил Саакашвили в зале городского суда спел гимн Украины. Об этом сообщает Эхо Кавказа.

В своем выступлении Саакашвили назвал все обвинения беспочвенными и обвинил прокуроров и суд в коррупции. Это вызвало словесную перепалку сторон.

Адвокаты передали Саакашвили флаг Украины и включили гимн Украины на телефоне. Саакашвили стал петь гимн Украины.

Далее сторона защиты начала допрашивать руководителя Специальной службы государственной охраны Анзора Чубинидзе.

Во дворе Тбилисского городского суда сторонники Саакашвили устроили митинг.


Ранее сообщалось, что Саакашвили поставил ультиматум в грузинской тюрьме. Он потребовал встречи с независимыми врачами и возможности обмена конфиденциальной информацией с посетителями.
Korrespondent
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