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10 февраля 22, 09:04
У Байдена отреагировали на "терпи, моя красавица" от Путина
Джен Псаки
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У Байдена уже выражали озабоченность воинственной риторикой Путина, заявила Псаки о словах президента России "терпи, красавица" в адрес Украины

Администрация президента США Джо Байдена неоднократно выражала озабоченность неправдивыми и воинственными заявлениями представителей российской власти. Об этом заявила на брифинге спикер Белого дома Джен Псаки, комментируя заявление президента Владимира Путина, который о недовольстве представителей украинской власти минскими соглашениями сказал: "Нравится не нравится – терпи, моя красавица. Выполнять надо!"

Один из репортеров попросил Псаки отреагировать на фразу Путина и сказал, что ее многие русскоязычные восприняли "как шутку об изнасиловании, адресованную Украине".

Псаки ответила, что любая шутка об изнасиловании наверняка вызовет возмущение у всех в американском правительстве, независимо от того, исходит она из уст американского или иностранного чиновника.

"Мы никогда не сдерживали озабоченности по поводу неправдивости некоторых заявлений, исходящих из уст президента Путина и представителей российского руководства, а также воинственной риторики, исходящей из их ртов", – добавила спикер Белого дома.

При этом она не ответила, связывался ли Вашингтон по этому поводу с Кремлем.

Президент Владимир Зеленский, комментируя слова Путина "терпи, красавица", спросил: не был ли президент России пьян.

31 января секретарь Совета нацбезопасности и обороны Алексей Данилов заявил, что выполнение минских соглашений в их нынешнем виде приведет к разрушению Украины, необходимо подписать новый документ. 

В посольстве США заявили, что Россия неправильно трактует минские соглашения, а потому и трудно достичь прогресса. 

После встречи с Зеленским и Путиным на этой неделе президент Франции Эмманюэль Макрон призвал строить новые механизмы безопасности в Европе и заявил, что выполнение минских соглашений – главный путь к миру. 
liga.net
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