У Байдена отреагировали на "терпи, моя красавица" от Путина

Администрация президента США Джо Байдена неоднократно выражала озабоченность неправдивыми и воинственными заявлениями представителей российской власти. Об этом заявила на брифинге спикер Белого дома Джен Псаки, комментируя заявление президента Владимира Путина, который о недовольстве представителей украинской власти минскими соглашениями сказал: "Нравится не нравится – терпи, моя красавица. Выполнять надо!"
Один из репортеров попросил Псаки отреагировать на фразу Путина и сказал, что ее многие русскоязычные восприняли "как шутку об изнасиловании, адресованную Украине".
Псаки ответила, что любая шутка об изнасиловании наверняка вызовет возмущение у всех в американском правительстве, независимо от того, исходит она из уст американского или иностранного чиновника.
"Мы никогда не сдерживали озабоченности по поводу неправдивости некоторых заявлений, исходящих из уст президента Путина и представителей российского руководства, а также воинственной риторики, исходящей из их ртов", – добавила спикер Белого дома.
При этом она не ответила, связывался ли Вашингтон по этому поводу с Кремлем.
Президент Владимир Зеленский, комментируя слова Путина "терпи, красавица", спросил: не был ли президент России пьян.31 января секретарь Совета нацбезопасности и обороны Алексей Данилов заявил, что выполнение минских соглашений в их нынешнем виде приведет к разрушению Украины, необходимо подписать новый документ.