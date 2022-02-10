Погода:
Киев сегодня
Киев
Донецк
Одесса
Львов
Харьков
Санкт-Петербург
Москва
Сегодня Завтра
Валюта:
НБУ
НБУ Межбанк Наличные
EUR
26.18
USD
23.49
RUB
0.37
EUR
31.89
USD
27.87
RUB
0.37
EUR
29.22
USD
26.07
RUB
0.46
Новости
Мир
10 февраля 22, 09:08
Макрон рассказал Байдену о своих поездках в Москву и Киев
Макрон, Джо Байден
0
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • Текущий рейтинг
0/5 (0 голосов)
Пресс-секретарь Белого дома анонсировала, что в течение этой недели американский лидер поговорит с рядом других европейских коллег.

Президенты Франции и США Эммануэль Макрон и Джо Байден в среду, 9 февраля, провели переговоры по итогам визитов французского лидера в Россию и Украину. Об этом сообщила пресс-служба Белого дома.

"Они обсудили недавние встречи президента Макрона в России и Украине. Они также говорили о продолжающихся дипломатических усилиях и усилиях по сдерживанию, предпринимаемых в тесном сотрудничестве с нашими союзниками и партнерами в ответ на продолжающееся наращивание Россией военной мощи у границ Украины", - говорится в сообщении.

Пресс-секретарь американской администрации Джен Псаки на брифинге заявила также, что в течение этой недели Байден поговорит с рядом других европейских коллег.

При этом она сказала, что в Вашингтоне пока не определились, насколько успешными были визиты Макрона в Москву и Киев, однако власти США отмечают, что Россия никаких шагов по деэскалации не предпринимает.

Также Псаки информировала, что проведение военных учений Россией и Беларусью в США считают действиями, направленными на эскалацию ситуации вокруг Украины.

"Это, безусловно, нас беспокоит, но я бы не стала предсказывать, что это означает с точки зрения вторжения", - уточнила она.

Напомним, визит французского президента в Украину впервые за 24 года состоялся 8 февраля -  на второй день после переговоров Макрона с российским лидером Владимиром Путиным в Москве.

По словам президента Франции, в Москве он добился цели деэскалации кризиса вокруг Украины.
Korrespondent
Ещё по теме:
Путин и Макрон обсудили Украину и безопасность
The Guardian объяснила позицию Джонсона по Украине
Байден и Макрон обсудили ситуацию вокруг Украины
Разведка США раскрыла план РФ по провокациям против Украины
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • Текущий рейтинг
Читаемые за сутки
Читаемые за неделю
Комментарии (0)
Войти через:
Последние новости
У Байдена отреагировали на "терпи, моя красавица" от Путина
noimageСаакашвили в грузинском суде спел гимн Украины
Лента новостей