Макрон рассказал Байдену о своих поездках в Москву и Киев

Президенты Франции и США Эммануэль Макрон и Джо Байден в среду, 9 февраля, провели переговоры по итогам визитов французского лидера в Россию и Украину. Об этом сообщила пресс-служба Белого дома.

"Они обсудили недавние встречи президента Макрона в России и Украине. Они также говорили о продолжающихся дипломатических усилиях и усилиях по сдерживанию, предпринимаемых в тесном сотрудничестве с нашими союзниками и партнерами в ответ на продолжающееся наращивание Россией военной мощи у границ Украины", - говорится в сообщении.

Пресс-секретарь американской администрации Джен Псаки на брифинге заявила также, что в течение этой недели Байден поговорит с рядом других европейских коллег.

При этом она сказала, что в Вашингтоне пока не определились, насколько успешными были визиты Макрона в Москву и Киев, однако власти США отмечают, что Россия никаких шагов по деэскалации не предпринимает.

Также Псаки информировала, что проведение военных учений Россией и Беларусью в США считают действиями, направленными на эскалацию ситуации вокруг Украины.

"Это, безусловно, нас беспокоит, но я бы не стала предсказывать, что это означает с точки зрения вторжения", - уточнила она.

Напомним, визит французского президента в Украину впервые за 24 года состоялся 8 февраля - на второй день после переговоров Макрона с российским лидером Владимиром Путиным в Москве.

По словам президента Франции, в Москве он добился цели деэскалации кризиса вокруг Украины.