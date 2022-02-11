Британия ужесточила санкции против РФ

Сегодня, 10 февраля, вступило в силу усиленное санкционное законодательство Великобритании в отношении России. Об этом сообщается на сайте правительства страны.

Правительство Великобритании теперь имеет право вводить новые жесткие санкции против России – министр Европы Джеймс Клеверли подписал соответствующий закон в рамках мер, призванных убедить Кремль прекратить свою агрессивную кампанию в Украине, а парламент одобрил.

"Любая компания, представляющая интерес для Кремля и режима в России, может стать мишенью… Так что путинским олигархам или российским компаниям, занимающимся поддержкой российского государства, негде будет спрятаться", – анонсировала британский министр иностранных дел Лиз Трасс в январе этот закон.

Новый закон обеспечивает основу для максимально жесткого режима санкций Великобритании против России.

Это означает, что Великобритания теперь может вводить санкции против российских компаний и физических лиц в широком спектре экономических и стратегически важных секторов, таких как химическая, оборонная, добывающая промышленность, информационно-коммуникационные технологии и финансовые услуги.

Теперь Великобритания может применять санкции не только к тем, кто напрямую связан с дестабилизацией Украины, но и к аффилированным с правительством России организациям и предприятиям, имеющим экономическое и стратегическое значение для российского правительства, а также к их владельцам, директорам и доверенным лицам.

Эти изменения не будут автоматически назначать или налагать санкции, но предоставляют Великобритании дополнительные полномочия, необходимые для того, чтобы иметь возможность сделать это в случае любого дальнейшего вторжения России в Украину.





Председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен сообщила, что санкции ЕС уже согласованы.



