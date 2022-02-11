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11 февраля 22, 09:11
Байден призвал граждан США сейчас же покинуть Украину
Байден
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Байден заявил, что граждане США сейчас же должны покинуть Украину из-за угрозы вторжения России, ведь ситуация быстро может выйти из-под контроля

Президент США Джо Байден призвал американских граждан сейчас же покинуть Украину из-за непредсказуемости ситуации с угрозой новой волны российской агрессии. Об этом он заявил в интервью NBC.

"Американские граждане должны уехать сейчас же", – сказал он.

По словам Байдена, это "не похоже, когда мы имеем дело с террористической организацией". Он заявил, что задействована одна из самых больших армий в мире и все может быстро выйти из-под контроля.

Он также отметил, что американские войска не отправятся эвакуировать граждан США в случае необходимости. "Это мировая война, когда американцы и Россия начинают стрелять друг в друга", – сказал Байден.

Отдельно Госдеп опубликовал предупреждение, что США не смогут эвакуировать своих граждан в случае военных действий России против Украины, а консульские услуги будут "серьезно затронуты".

Напомним, Россия требует закрыть для Украины двери в НАТО и стянула войска к украинским границам. Запад грозит РФ сокрушительными санкциями в случае вторжения. 

10 февраля Россия и Беларусь начали масштабные учения возле Украины, за ними следил беспилотник США. Параллельно Россия перебрасывает шесть десантных кораблей в Черное море.

С 13 по 19 февраля РФ перекроет значительную часть Черного моря якобы для учений.
liga.net
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