Байден призвал граждан США сейчас же покинуть Украину

Президент США Джо Байден призвал американских граждан сейчас же покинуть Украину из-за непредсказуемости ситуации с угрозой новой волны российской агрессии. Об этом он заявил в интервью NBC.
"Американские граждане должны уехать сейчас же", – сказал он.
По словам Байдена, это "не похоже, когда мы имеем дело с террористической организацией". Он заявил, что задействована одна из самых больших армий в мире и все может быстро выйти из-под контроля.
Он также отметил, что американские войска не отправятся эвакуировать граждан США в случае необходимости. "Это мировая война, когда американцы и Россия начинают стрелять друг в друга", – сказал Байден.
Отдельно Госдеп опубликовал предупреждение, что США не смогут эвакуировать своих граждан в случае военных действий России против Украины, а консульские услуги будут "серьезно затронуты".Напомним, Россия требует закрыть для Украины двери в НАТО и стянула войска к украинским границам. Запад грозит РФ сокрушительными санкциями в случае вторжения.