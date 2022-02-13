НАТО и Украина побеждают Путина в гибридной войне

Нет. Российские войска вокруг Украины развернуты, но готовности к немедленным действиям против Украины у врага нет.

Нет. США, Великобритания и их союзники своими заявлениями о неизбежной войне заставляют все европейские страны НАТО определиться со своей политической позицией.

США своими действиями радикализируют обстановку в Европе, чтобы европейские страны создали единый фронт поддержки Украины, и таким образом, разломали сепаратные договоренности с президентом РФ Владимиром Путиным о невмешательстве.

Президент США Джо Байден хочет обеспечить солидарность европейских стран в вопросе Украины. Теперь в гибридную войну в Украине по-настоящему включается НАТО.

Да. На самом деле, впервые за восемь лет нашей войны ведущие страны НАТО заняли активную наступательную позицию против угроз Путина, впервые нам широким потоком пошла военная и финансовая помощь.

Впервые у границ Украины НАТО развертывает группировку для вероятного противодействия российскому вторжению в Украину. Это огромная и бесценная помощь для народа Украины.

А Зеленский либо утратил понимание, что происходит, либо пророссийские силы в его окружении: глава Офиса президента Андрей Ермак и заместитель секретаря СНБО Руслан Демченко, манипулируют президентом и пользуются его невежеством, чтобы не испортить свои контакты с Кремлем.

Позиция НАТО заслуживает только глубокой благодарности, это исторический перелом в отношениях Украины с Западом.

Нет. Экономику Украины и наше государство подрывает не война с Россией, которая уже идет восемь лет, и не очередные угрозы Путина, и уж тем более, не помощь НАТО, а некомпетентность власти и неумение пользоваться возможностями и огромной международной поддержкой, которую предоставляет этот кризис.

Да. Но Россия не атаковала с воздуха даже в 2014-м, потому что это приведет к большим жертвам, и более жесткой антироссийской реакции в мире.

Удары с воздуха без наземного наступления усилят сопротивление и международную поддержку Украины. Здесь находятся журналисты всех мировых СМИ, и видео российского воздушного террора будет главной темой во всем мире.

Европарламент принял резолюцию о полной блокаде российского энергетического импорта в Европу в случае большой войны. Такой блокады экономика РФ не выдержит.

Да. Россия присоединила к себе Донбасс и Крым де-факто, и российской армии необходимо заставить украинские войска прекратить стрелять и отбросить от Донецка и Горловки. Мы создаем угрозу ликвидации так называемого ДНР в любой момент, и Россия не сможет там стабилизировать свою власть.

Именно Донбасс является фронтом, где Россия заинтересована провести наземное наступление. Которое можно политически назвать действиями "ополченцев", а не регулярной армии.

Нет. Надо занимать свое место в строю. Не надо всем брать в руки оружие, да его и нет на складах, каждый адекватный человек необходим на своем месте, в логистике, обеспечении, в тылу, на передовой. Надо понимать, что делать в условиях кризиса, войны, это нормально в современном мире.

Этот кризис – не последний.

Нет. Эта война на годы, на долгие годы. Украина – слишком богатая и слишком важная геополитически страна, чтобы нас когда-либо наши соседи оставили в покое.

Пока Путин у власти, и пока Украина остается слабым, плохо организованным государством, где правители пытаются умиротворять правителя Кремля, "смотреть в глаза", "просто прекратить стрелять", проваливать спецоперации собственных спецслужб против России, мы будем оставаться жертвой в глазах агрессора.

Да. Мы уже выигрываем в войне с Россией. Поддержка НАТО резко повышает нашу обороноспособность и создает многие новые возможности. Путин не смог выполнить свои цели – вернуть марионеточный режим Виктора Януковича, вернуть к власти пророссийские силы, заставить Украину прекратить сопротивление по модели Приднестровья.

Мы добились беспрецедентных успехов в развитии своей независимости, и с каждым годом наши силы растут.

Путин, как и Гитлер и Сталин, не вечен. Когда мы построим государство с компетентными лидерами, которые уделают внимание прежде всего вопросам безопасности и обороны, Россия с Путиным или без него осознает бесперспективность дальнейшей войны, и тогда либо они сами вернут Крым и Донбасс, либо мы сделаем это самостоятельно.

Автор: Бутусов Юрий