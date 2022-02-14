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14 февраля 22, 09:12
Штайнмайер обратился к Путину из-за Украины
Президент Германии
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Президент Германии предупредил российского коллегу, что "не стоит недооценивать силу демократии".
Президент Германии предупредил российского коллегу, что "не стоит недооценивать силу демократии".

Франк-Вальтер Штайнмайер, переизбранный президентом ФРГ на второй срок, призвал главу российского государства Владимира Путина в срочном порядке приступить к мирному урегулированию конфликта вокруг Украины. Соответствующее заявление германский политик сделал в воскресенье, 13 февраля, после своего переизбрания Федеральным собранием.

"Я обращаюсь к президенту Путину. Ослабьте петлю на шее Украины, ищите вместе с нами путь, который сохранит мир в Европе", - подчеркнул Штайнмайер.
Президент Германии предупредил о серьезности угрозы: "Мы находимся в опасности, (связанной с возможностью - Ред.) военного конфликта, войны в Восточной Европе". "Ответственность за это несет Россия", - подчеркнул он.
Штайнмайер - Путину: Не стоит недооценивать силу демократии

"Я могу только предупредить президента Путина: не стоит недооценивать силу демократии", указал Франк-Вальтер Штайнмайер далее.

По словам экс-главы МИД ФРГ, "увеличение численности российских войск" у границ Украины невозможно неправильно истолковать. "Это - угроза для Украины", и так оно и задумывалось, уверен он.

Однако население Украины имеет "право на жизнь без страха и угроз", право "на самоопределение и суверенитет", подчеркнул президент Германии. Тем, кто попытается это разрушить, "мы дадим решительный ответ", резюмировал Штайнмайер.

Напомним, политик 13 февраля был переизбран на пост президента ФРГ на второй срок. За его кандидатуру проголосовало подавляющее число членов Федерального собрания. В поддержку были отданы 1045 из 1425 признанных действительными голосов, 86 членов собрания воздержались, еще 294 проголосовали за других кандидатов.
Korrespondent
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