Канада впервые передаст Украине летальное оружие

Власти Канады впервые предоставят Украине вооружение для помощи в сдерживании российской агрессии. Об этом на пресс-конференции в Оттаве заявила министр обороны Канады Анита Ананд, сообщает во вторник, 15 февраля, Укринформ.

"Канада глубоко обеспокоена скоплением Россией войск вблизи Украины, что представляет серьезную угрозу международному порядку, основанному на правилах. После общения с нашими украинскими партнерами, в том числе во время моего недавнего визита в Украину, Канада одобрила предоставление оборонного оружия для помощи Украине в защите суверенитета и территориальной целостности", - сказала Ананд.

Она добавила, что вместе с союзниками Канада продолжит поддерживать Украину в противостоянии российской агрессии.

В оборонном ведомстве уточнили, что Канада бесплатно передаст ВСУ "автоматы, пистолеты, карабины, 1,5 млн патронов, снайперские винтовки и другое оснащение". В общей сложности в Украину прибудет вооружение более чем на 7 млн ​​дол.

До сих пор правительство Джастина Трюдо воздерживалось от передачи Украине оружия, хотя отправляло нелетальное вооружение.

Ранее передать Украине летальное оружие требовала украинская диаспора в Канаде.

Напомним, накануне сообщалось, что Канада выводит часть своих военных инструкторов из Украины.