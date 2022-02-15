Протесты в Канаде: власти впервые применили закон о ЧС

Власти Канады впервые в истории применили Закон о чрезвычайных ситуациях. С его помощью планируют прекратить протесты дальнобойщиков против карантинных ограничений. Об этом заявил премьер-министр Канады Джастин Трюдо в обращении к народу.

Он уточнил, что полномочия закона будут ограничены в соответствии с требованиями города Оттава и других мест, где протестующие возвели блокады, нарушающие работу критически важной инфраструктуры.

"Оно будет конкретным, ограниченным, ответственным и разумным", - сказал премьер.

Трюдо отметил, что Закон о чрезвычайных ситуациях будет использоваться для укрепления и поддержки правоохранительных органов на всех уровнях по всей стране.

"Речь идет об обеспечении безопасности канадцев, защите рабочих мест людей и восстановлении доверия к нашим институтам", - отметил он.

Премьер-министр Канады также отметил, что такие меры помогут взять ситуацию под контроль: полиции будет предоставлено больше инструментов для восстановления порядка в местах, где публичные собрания представляют собой незаконные и опасные действия, такие как блокада и оккупация. Также эти инструменты включают усиление их способности налагать штрафы или тюремное заключение.

"Мы не можем и не позволим продолжать незаконную и опасную деятельность", - сказал Трюдо.

При этом Трюдо уточнил, что закон не будут использовать для вызова военных.

"Мы не используем Закон о чрезвычайных ситуациях для вызова военных. Мы не приостанавливаем основные права и не отменяем Хартию прав и свобод. Мы не ограничиваем свободу слова людей, свободу мирных собраний. Мы не мешаем людям осуществлять свое право на протест на законных основаниях. Мы укрепляем принципы, ценности и институты, которые обеспечивают свободу всех канадцев", - сказал Трюдо.

Закон о ЧС в Канаде был принят в 1988 году в качестве замены Закона о военных мерах. Он никогда не использовался раньше, потому что считается крайней мерой. Он дает возможность правительству страны "принимать специальные временные меры, которые могут быть неуместными в обычное время", чтобы справиться с чрезвычайной ситуацией.

Напомним, что 7 февраля в Оттаве ввели режим ЧП из-за протестов дальнобойщиков. Столичные власти уверены, что протесты представляют угрозу безопасности жителей Оттавы. В полиции признали, что ситуацию больше не контролируют.

А накануне стало известно, что полиция разогнала протестующих дальнобойщиков.