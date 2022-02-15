ОБСЕ предложила России новый диалог по безопасности

Находящийся с визитом в Москве министр иностранных дел Польши и председатель ОБСЕ Збигнев Рау предложил России начать новый диалог по безопасности в Европе. Об этом он сказал на пресс-конференции в Москве, сообщает во вторник, 15 февраля, Европейская правда.

Он отметил, что ситуация вокруг Украины очень напряженная и угрожает еще более серьезной эскалацией.

"Польское председательство в ОБСЕ предпринимает все действия, чтобы это предотвратить и снизить напряженность. Мы предложили инициативу нового диалога на тему европейской безопасности. Я представил господину Лаврову логику этого проекта", – сказал Рау.

Министр добавил, что рассчитывает, что Россия "включится в этот проект и внесет свой существенный вклад".

"Диалог – это лучший способ решения трудных проблем. Я надеюсь, что Россия разделяет этот взгляд. Единственным выходом из этого кризиса является дипломатия", – сказал министр.

В свою очередь, глава МИД РФ Сергей Лавров назвал это предложение "интересным", но сказал, что доверие между странами ОБСЕ сейчас находится на рекордно низком уровне.

"Но в отсутствии результата на натовском и американском треке разговор в Вене будет заранее безрезультатным", – сказал он, добавив, что все это понимают.

Напомним, США и НАТО ответили РФ по гарантиям безопасности 26 января. На прошлой неделе свой ответ России предоставили страны Евросоюза, но в Москве отказались принимать коллективный ответ, а требуют от каждой страны в отдельности.