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15 февраля 22, 22:47
Макрон призвал Путина не признавать "Л/ДНР"
Путин, Макрон
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Франция сохраняет бдительность и просит Владимира Путина не выполнять просьбу Госдумы, заявили в Елисейском дворце.

Президент Франции Эммануэль Макрон призвал президента РФ Владимира Путина не признавать так называемые "ДНР" и "ЛНР". Об этом сообщает CNN во вторник, 15 февраля.

"Мы сохраняем бдительность и просим (Путина - ред.) не выполнять просьбу Государственной думы", - заявил представитель Елисейского дворца.

По его словам, Путин ответил Макрону, что он еще не одобрил инициативу Госдумы.

Напомним, что ранее Макрон и Путин провели разговор об Украине. Разговор длился более полутора часов и предшествовал звонку президента США Джо Байдена и президента РФ Владимира Путина.

Также сообщалось, что Макрон и Владимир Зеленский провели телефонный разговор. Президенты обсудили ситуацию с безопасностью Украины, а также пути активизации мирного процесса в рамках нормандского формата и переговоров Трехсторонней контактной группы.
Korrespondent
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