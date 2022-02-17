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16 февраля 22, 19:09
Румыния построит мост в Украину через реку Тиса
Румыния
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Мост состоит из двух параллельных 260-метровых мостов с расстоянием три метра между ними. Общая стоимость проекта - $36,7 млн.

Кабмин создал делегацию для участия в переговорах с правительством Румынии по подготовке соглашения о строительстве автодорожного пограничного моста через Тису. Распоряжение министры поддержали на заседании в среду, 16 февраля.

Мост построят между населенными пунктами Белая Церковь (Закарпатье, Украина) и Сигету-Мармацией (Марамуреш, Румыния).

Отметим, что в 2020 году Украина и Румыния договорились открыть пограничный пункт пропуска Белая Церковь - Сигету-Мармацией. Соглашение предусматривает, что каждая из сторон со своей стороны построит собственную дорожно-транспортную инфраструктуру, а мост через Тису будет строить Румыния.

Мостовой переход через Тису будут строить за счет средств ЕС и Румынии. Он состоит из двух параллельных 260-метровых мостов с расстоянием три метра между ними, с двумя полосами движения в каждом направлении. При этом общая стоимость проекта, рассчитанного до июня 2024 года, примерно $36,7 млн, из которых 85% - взнос Евросоюза из Европейского Фонда регионального развития, 15% - взнос Румынии.

Планируется, что переход должен разгрузить существующие на Закарпатье КПП Дьяково - Халмеу и Солотвино - Сигету-Мармацией и упростить пересечение границы в обоих направлениях. Это позволит объединить туристические маршруты Карпатского региона и будет способствовать дальнейшему укреплению торгово-экономических, культурных и туристических связей между Украиной и Румынией.
Korrespondent
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