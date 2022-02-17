В Европарламенте приняли заявление по Украине

Лидеры Европарламента в среду, 16 февраля, приняли заявление по ситуации в Украине.

Они осудили военную агрессию со стороны России и потребовали полного вывода войск с украинской границы.





"Украина стоит перед угрозой беспрецедентной военной агрессии со стороны Российской Федерации. Это не только угроза безопасности Украины и безопасности ее народа. Это также угроза процветающему демократическому и экономическому развитию Украины, международному порядку, основанному на правилах, и безопасности Европы в целом", - говорится в заявлении.





Лидеры Европарламента выразили свою непоколебимую поддержку независимости, суверенитета и территориальной целостности Украины в ее международно признанных границах.





"Мы твердо убеждены в том, что выбор любой страной союзников не должен быть одобрен третьей страной. Мы поддерживаем дипломатические усилия европейских лидеров по разрядке напряженности и призываем Россию внести свой вклад в немедленную деэскалацию", - сказано в заявлении.





Также в Европарламенте подтвердили намерение поддержать "решительный ответ, если Россия продолжит не соблюдать свои международные обязательства и нападет на Украину".





"Мы вновь обращаемся к Совету Европейского Союза с призывом оставаться готовыми к скорейшему принятию жестких экономических и финансовых санкций против Российской Федерации в тесном сотрудничестве с трансатлантическими партнерами и другими единомышленниками. Такие санкции должны включать в себя исключение России из системы SWIFT, индивидуальные санкции в отношении лиц, близких к президенту России и их семьям, влекущие за собой замораживание финансовых и физических активов в ЕС и запреты на поездки. Мы повторяем наш призыв к немедленной остановке проекта "Северный поток — 2", если Россия начнет атаку на Украину", - говорится в заявлении.





Лидеры Европарламента выразили "безраздельную солидарность с народом Украины".





Также в заявлении содержится призыв и к Украине "сохранять единство и твердость в своих комплексных реформах в соответствии с обязательствами, взятыми в рамках Соглашения об ассоциации с ЕС и углубленной и всеобъемлющей зоны свободной торговли".





Накануне в ЕС заявили, что расширят пакет санкций против России, если она признает так называемые "ЛДНР".